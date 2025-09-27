IND vs PAK asia cup final BCCI stance not clear on Mohsin Naqvi will be in attendance post match trophy ceremony फाइनल में नकवी रहेंगे मौजूद, क्या भारतीय खिलाड़ी करेंगे बॉयकॉट? भारत के खिलाफ उगला है जहर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK asia cup final BCCI stance not clear on Mohsin Naqvi will be in attendance post match trophy ceremony

फाइनल में नकवी रहेंगे मौजूद, क्या भारतीय खिलाड़ी करेंगे बॉयकॉट? भारत के खिलाफ उगला है जहर

मोहसिन नकवी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल के लिए दुबई स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। वहीं पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय खिलाड़ी उनसे हाथ मिलाएंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार है।

Himanshu Singh BhashaSat, 27 Sep 2025 08:34 PM
share Share
Follow Us on
फाइनल में नकवी रहेंगे मौजूद, क्या भारतीय खिलाड़ी करेंगे बॉयकॉट? भारत के खिलाफ उगला है जहर

एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी रविवार को एशिया कप फाइनल को देखने के लिए मौजूद रहेंगे, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के बाद की पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय टीम उनकी मौजूदगी पर कैसा रूख अख्तिया करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप फाइनल खेला जाएगा। बोर्ड के किसी प्रमुख का मैच देखने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाद का मुख्य कारण यह है कि एसीसी प्रमुख के तौर पर मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नकवी का मौजूद रहना अनिवार्य है।

मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं। महाद्वीपीय संस्था अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी देने के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाता है। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ‘हाथ नहीं मिलाने’ की नीति पर कायम है, ऐसे इस बात की संभावना कम है कि भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले पीसीबी प्रमुख के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने की अनुमति देगा। बीसीसीआई ने अभी तक नकवी को लेकर अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

नकवी के कहने पर ही पीसीबी ने 14 सितंबर के मैच के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अभिवादन करने से रोका। इस आरोप को हालांकि आईसीसी ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। नकवी ने इसके साथ ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल से प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पीसीबी ने उनकी शिकायत की थी कि उन्होंने 14 सितंबर की जीत को अपने देश की सेना को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई।

ये भी पढ़ें:सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, ऐसा करने वाले पहले कप्तान

एशिया कप से जुड़े सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘अब तक की जानकारी के अनुसार वह शनिवार शाम को दुबई पहुंचेंगे। जाहिर है कि एसीसी अध्यक्ष के रूप में विजेता टीम को ट्रॉफी वही देंगे। अब देखना होगा कि बीसीसीआई क्या फैसला लेती है।’’

नकवी ने पिछले कुछ दिनों में दो बार ‘एक्स’ पर भारत विरोधी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल के जश्न का पोस्ट साझा किया था, जिसमें वह हाथ से विमान जैसा इशारा करते दिख रहे हैं। यह वही इशारा है जिसे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में बार-बार किया था। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगा है।

Indian Cricket Team India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |