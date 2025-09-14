IND vs PAK एशिया कप मिश्रित XI चुनते हुए आकाश चोपड़ा ने कर दिया पाकिस्तान को ट्रोल; जानें किन्हें दिया मौका?

आकाश चोपड़ा ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंबाइंड XI चुनते हुए किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं दी है। उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप मैच से पहले पाकिस्तान को बुरी तरह ट्रोल किया है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस महामुकाबले से पहले क्रिकेट पंडित तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर कंबाइंड XI यानी संयुक्त टीम का चयन टूर्नामेंट या मैच खत्म होने के बाद होता है, मगर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने IND vs PAK एशिया कप मैच से पहले ही भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की संयुक्त XI का चयन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया है। दरअसल, उन्होंने इस XI में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं दी है।

आकाश चोपड़ा ने ओपनर्स के रूप में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को चुना है। उनका मानना है कि कोई भी पाकिस्तानी ओपनर यहां जगह बनाने के काबिल नहीं है।

वहीं नंबर-3 पर उन्होंने संजू सैमसन, चार पर सूर्यकुमार यादव और पांच पर तिलक वर्मा को रखा है।

नंबर-6 से 8 तक उन्होंने हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के रूप में तीन हरफनमौलाओं को जगह दी है।

दो स्पेशलिस्ट स्पिनर उन्होंने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के रूप में चुने हैं और एकमात्र तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को जगह दी है।

यह वही 11 खिलाड़ी हैं जो यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारतीय XI का हिस्सा थे और उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत इसी XI के साथ उतरेगा।

आकाश चोपड़ा की इस टीम को देख भारतीय फैंस खूब मजे ले रहे हैं।