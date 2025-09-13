अतुल वासन ने पाकिस्तान का उड़ाया मजाक, कहा-इंडिया की 'बी' टीम भी कर देगी सफाया

पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन का मानना है कि मौजूद पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर और इंडिया की बी टीम भी इसे हार सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद टीम को रोहित और कोहली की कमी शायद ही महसूस हुई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में प्रबल दावेदार होगी। भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में बड़ी जीत के साथ आगाज किया है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को हराया, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को करारी शिकस्त दी। हालांकि इस मैच को लेकर फैंस के बीच ज्यादा उत्सुकता नहीं है। वहीं भारत के पूर्व गेंदबाज अतुल वासन का मानना है कि पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर और इंडिया की बी टीम भी उसे हरा सकती है।

अतुल वासन का मानना है कि बदलाव के दौर में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम को रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी नहीं महसूस हुई है। बल्कि ज्यादा विकल्प ने चयनकर्ताओं का काम मुश्किल कर दिया है। अतुल वास ने कहा, ''इंडिया बी टीम भी पाकिस्तान को हरा सकती है। क्योंकि चीजें बदल गईं हैं। जब हम 90 के दशक में खेलते थे, तब वे बहुत अच्छी टीम हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी नहीं खलेगी क्योंकि फिर मुझे सुनील गावस्कर और कपिल देव की भी याद आने लगेगी।”

उन्होंने सीएनएनन्यूज18 से कहा, ''राजा अमर रहे। चीजें आगे बढ़ गईं हैं। नए सुपरस्टार्स आते हैं और मुझे चयनकर्ताओं पर तरस आता है क्योंकि सभी को इसमें शामिल रखना पड़ता है क्योंकि किसे बाहर करना है और किसे चुनना है।" कोहली और रोहित के जाने के बाद भारत ने 21 मैच खेले हैं और उसमें से सिर्फ तीन गंवाए हैं।