एशिया कप मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या प्लान कर रहा पाकिस्तान, सईम अयूब ने दिया हिंट

सईम आयूब ने भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के टीम संयोजन को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कोच परिस्थितियों का आकलन करेंगे, उसके बाद प्लेइंग इलेवन का निर्णय लिया जाएगा।

पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से हराया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला रविवार को भारत से होगा। ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने तीन स्पिनर सूफियान, अबरार और मोहम्मद नवाज को जगह दी थी, जबकि सईम अयूब ने दो ओवर डाले थे। पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में स्पिनरों के ऊपर ज्यादा भरोसा जता रही है और इस वजह से भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर भी पाकिस्तान यही रणनीति अपना सकता है। हालांकि पाकिस्तान के बल्लेबाज सईम अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले के दिन पहले पिच और परिस्थितियों का आकलन करेगा और फिर यह निर्णय लेगा कि तीन स्पिनरों के साथ उतरना है या अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प लाना है।

सैम अयूब ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जैसा कि मैंने कहा, हम एक टीम के रूप में एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, और यह एक लंबी प्रक्रिया है, जहां हम एक-दूसरे का समर्थन करते रहते हैं ताकि खिलाड़ी आश्वस्त रहें और बदले में, हर कोई अलग-अलग समय पर मैच जीतने में योगदान दे। हमारे हाथ में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कौन आज मारेगा।''