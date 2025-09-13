ind vs pak asia cup 2025 batter Saim Ayub hints pakistan cricket team planing for team combination ahead od india match एशिया कप मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या प्लान कर रहा पाकिस्तान, सईम अयूब ने दिया हिंट, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप मुकाबले में भारत के खिलाफ क्या प्लान कर रहा पाकिस्तान, सईम अयूब ने दिया हिंट

सईम आयूब ने भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के टीम संयोजन को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कोच परिस्थितियों का आकलन करेंगे, उसके बाद प्लेइंग इलेवन का निर्णय लिया जाएगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:03 PM
पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से हराया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला रविवार को भारत से होगा। ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने तीन स्पिनर सूफियान, अबरार और मोहम्मद नवाज को जगह दी थी, जबकि सईम अयूब ने दो ओवर डाले थे। पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में स्पिनरों के ऊपर ज्यादा भरोसा जता रही है और इस वजह से भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर भी पाकिस्तान यही रणनीति अपना सकता है। हालांकि पाकिस्तान के बल्लेबाज सईम अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम मुकाबले के दिन पहले पिच और परिस्थितियों का आकलन करेगा और फिर यह निर्णय लेगा कि तीन स्पिनरों के साथ उतरना है या अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प लाना है।

सैम अयूब ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जैसा कि मैंने कहा, हम एक टीम के रूप में एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, और यह एक लंबी प्रक्रिया है, जहां हम एक-दूसरे का समर्थन करते रहते हैं ताकि खिलाड़ी आश्वस्त रहें और बदले में, हर कोई अलग-अलग समय पर मैच जीतने में योगदान दे। हमारे हाथ में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कौन आज मारेगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''दूसरी बात, टीम संयोजन के बारे में है, आप देख सकते हैं कि हम परिस्थितियों का आकलन करने की कोशिश करते हैं। मैच के दिन, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पिच कैसी दिखती है। अगर पिच सूखी दिखती है, तो हमें लगता है कि स्पिनर अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए हम तीन स्पिनरों के साथ उतरते हैं। अगर हमें लगता है कि एक तेज गेंदबाज जरूरी है, तो कोच उसी के अनुसार फैसला लेते हैं।''

