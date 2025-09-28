एशिया कप फाइनल के सभी टिकट बिके; 2 हफ्ते में मंद पड़ा बहिष्कार का शोर

एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में आमने-सामने हैं। इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के सारे टिकट बिक चुके हैं।

एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को फाइनल में भिड़ने जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत में एक बड़े तबके ने पाकिस्तान के साथ मैच के साथ-साथ एशिया कप के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। इस बार टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ने जा रही हैं। पिछले दोनों मुकाबले भारत ने एकतरफा अंदाज में जीते थे। ग्रुप लीग स्टेज और सुपर-4 के मुकाबलों में स्टेडियम पूरी तरह भरे नहीं थे। इसे बहिष्कार की मुहिम के असर के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन फाइनल में माहौल अलग है। 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच माहौल इतना बदल चुका है कि दुबई में होने वाले फाइनल के सारे टिकट बिक गए हैं।

न्यूज18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर को जब ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई थी तो उस मैच को देखने के लिए करीब 20 हजार फैन स्टेडियम पहुंचे थे। बाद में 21 सितंबर को जब दोनों टीमें सुपर 4 में टकराईं तब दर्शकों की संख्या और घट गई। उस मैच में सिर्फ 17 हजार दर्शक ही स्टेडियम मैच देखने पहुंचे। अब दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला है और उसके सारे टिकट बिक गए हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की सभी 28 हजार सीटें बुक हो चुकी हैं यानी हाउसफुल।

भारतीय टीम जिस जबरदस्त फॉर्म में है, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फाइनल में भी वह पाकिस्तान को पटखनी देगी। इस बार टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। वह एशिया कप 2025 में अब तक हुए पाकिस्तान से दोनों मैचों में जीत हासिल की है।

इस साल भारत ने अब तक 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिनमें से 10 में उसे जीत मिली है। इस साल भारतीय टीम को इस फॉर्मेट में इकलौती हार इंग्लैंड के हाथों 28 जनवरी को राजकोट में मिली थी।

टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर के इतिहास को देखें तो दोनों टीमें इस फॉर्मेट में अब तक 15 बार टकराई हैं। उनमें से 12 में भारत ने जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने 3 बार जीत हासिल की है।