अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ संग झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वे बिना वजह…

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को धूल चटाने में अहम भूमिका निभाई। 74 रनों की धुआंधार पारी खेल उन्होंने IND vs PAK एशिया कप सुपर-4 मैच को एकतरफा बना दिया। इस मैच के दौरान उनका शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से झगड़ा भी हुआ।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 07:26 AM
अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने एशिया कप 2025 सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई। IND vs PAK का यह मैच भी ग्रुप स्टेज मुकाबले की तरह एकतरफा रहा। मैच के दौरान अभिषेक शर्मा का ध्यान भंग करने की पाकिस्तानी गेंदबाजों ने खूब कोशिश की, मगर इस भारतीय बल्लेबाज ने बल्ले के साथ-साथ मुंह से भी उन्हें जवाब दिया। भारतीय पारी की पहली गेंद से ही शाहीन अफरीदी ने अभिषेक शर्मा को उकसाना शुरू कर दिया था, इसके बाद हारिस रऊफ भी जुड़ गए। हालांकि अभिषेक को इससे फायदा मिला और 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 74 रनों की धमाकेदार पारी खेल उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा, “आज का दिन बहुत ही साधारण था, जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमारे सामने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गया। मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था।”

अभिषेक शर्मा के साथ इस दौरान शुभमन गिल भी मौजूद थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 105 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। गिल के साथ साझेदारी पर उन्होंने कहा, “हम स्कूल के दिनों से खेल रहे हैं, हमें एक-दूसरे का साथ अच्छा लगता है, हमने सोचा था कि हम कर लेंगे और आज वो दिन था। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप किसी को इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो इसकी वजह यह है कि टीम मेरा समर्थन करती है और वे मेरा साथ देते हैं। यही मेरा इरादा है और मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अगर मेरा दिन हुआ, तो मैं अपनी टीम के लिए जीत हासिल करूंगा।”

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

