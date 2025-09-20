IND vs OMA Team india won third match in asia cup 2025 beat oman by 21 runs Arshdeep singh sanju samson भारत ने एशिया कप 2025 में लगाई जीत की हैट्रिक, करीबी मुकाबले में ओमान को भी धोया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs OMA Team india won third match in asia cup 2025 beat oman by 21 runs Arshdeep singh sanju samson

भारत ने एशिया कप 2025 में लगाई जीत की हैट्रिक, करीबी मुकाबले में ओमान को भी धोया

भारत ने शुक्रवार को एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मैच में ओमान को 21 रन से हराया। भारत टूर्नामेंट में श्रीलंका के बाद लगातार तीन मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनी। भारत का अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 12:30 AM
share Share
Follow Us on
भारत ने एशिया कप 2025 में लगाई जीत की हैट्रिक, करीबी मुकाबले में ओमान को भी धोया

भारत ने शुक्रवार को एशिया कप के 12वें मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हराया। एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने लगातार तीसरा मुकाबला जीता है। इससे पहले भारत ने यूएई और पाकिस्तान को हराया। एशिया कप 2025 के 12वें मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान ने शानदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन बनाकर भारत को आसानी से मैच नहीं जीतने दिया।

जतिंदर-कलीम ने दिलाई अच्छी शुरुआत

189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान के लिए कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। नौंवे ओवर में कुलदीप यादव ने जतिंदर सिंह (32) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये हम्माद मिर्जा ने आमिर कलीम के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाज धीरे-धीरे अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे इसी दौरान 18वें ओवर में हर्षित राणा ने आमिर कलीम को हार्दिक के हाथों कैच आउट कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई।

कलीम ने खेली शानदार पारी

आमिर कलीम ने 46 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाते हुए (64) रनों की पारी खेली। इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने हम्माद मिर्जा को आउटकर ओमान के मैच जीतने की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया। हम्माद मिर्जा ने 33 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 51 रन बनाये। 20वें ओवर में अर्शदीप ने विनायक शुक्ला को (एक) को आउटकर भारत को चौथी सफलता दिलाई। निर्धारित 20 ओवरों में ओमान की टीम चार विकेट पर 167 रन ही बना सकी और मुकाबला 21 रनों से हार गई। जितेन रामानंदी 12 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से कुलदीप यादव , हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

ये भी पढ़ें:ओमान ने भारतीय बॉलर्स को विकेट के लिए तरसाया, 14 मैच के बाद पावरप्ले में हुआ ऐसा

संजू-अभिषेक ने पारी को संभाला

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल (पांच) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट लिए 66 रनों की साझेदारी की। आठवें ओवर में जितेन रामानंदी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया।

ये भी पढ़ें:एशिया कप: सुपर 4 का शेड्यूल फिक्स, टीम इंडिया खेलेगी 3 मैच; एक है पाकिस्तान से

अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 38 रन बनाये। इसके बाद हार्दिक पांड्या (एक ) रनआउट हुये। 12वें ओवर में अक्षर पटेल 13 गेंदों में (26) को आमिर कलीम ने आउट किया। शिवम दुबे (पांच) भी आमिर का शिकार बने। 18वें ओवर में शाह फैसल ने संजू सैमसन को आउट किया। संजू सैमसन ने 45 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 56 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 गेदों में 29 रन बनाये।

आठवें विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह(एक) रनआउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में विकेट आठ विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। हर्षित राणा आठ गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। ओमान के लिए शाह फैसल, जितेन रामानंदी और आमिर कलीम ने दो-दो विकेट लिये।

Indian Cricket Team Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |