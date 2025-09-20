ओमान ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया, 14 मैच के बाद पावरप्ले में हुआ ऐसा

भारतीय टीम के गेंदबाज शुक्रवार को ओमान के खिलाफ मुकाबले में शुरुआती 6 ओवर में विकेट लेने में असफल रहे। वहीं पहली बार ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए 50 से अधिक रन बनाए।

भारतीय टीम ने शुक्रवार को संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 188 रन बनाए। संजू सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत भारत ने ओमान के सामने बड़ा लक्ष्य रखा। भारतीय टीम इस मैच में बदलाव के साथ उतरी है और अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका दिया है। हालांकि ये जोड़ी ओमान के खिलाफ मुकाबले में भारत को पावरप्ले में सफलता दिलाने में असफल रही। इससे पहले पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाज पावरप्ले में विकेट नहीं हासिल कर सके थे।

पहली बार ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहले विकेट के लिए 50 से अधिक रन बनाए। उन्होंने इससे पहले टी20 विश्व कप 2016 में अफगानिस्तान के खिलाफ 72 और आयरलैंड के खिलाफ 69 रन बनाए थे लेकिन उस समय दोनों टीमें फुल मेंबर नहीं थी। ओमान की टीम ने भारत के खिलाफ मुकाबले में शुरुआती 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 44 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जतिंदर सिंह और आमीर कलीम के बीच पहले विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी हुई। कप्तान जतिंदर सिंह 33 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। 2024 में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती 6 ओवर में विकेट नहीं हासिल कर सकी थी। श्रीलंका ने 6 ओवर में 36 रन बनाए थे। 14 मैच के बाद भारतीय गेंदबाज पावरप्ले में विकेटलेस रहे।