IND Vs NZ: 3 छक्के लगाते ही अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे नं.-1

संक्षेप:

आज के मैच में सबकी नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी, जिनके पास दिग्गज रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। रोहित शर्मा ने 2021-22 की सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 10 छक्के लगाए थे, जो कीवी टीम के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।

Jan 25, 2026 04:55 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को खेला जाएगा। यह अहम मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम फिलहाल इस सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है और आज के मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। गुवाहाटी की पिच को देखते हुए एक बार फिर यहां हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है।

आज के मैच में सबकी नजरें युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर होंगी, जिनके पास दिग्गज रोहित शर्मा का एक 'महारिकॉर्ड' तोड़ने का सुनहरा मौका है। रोहित शर्मा ने 2021-22 की सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 10 छक्के लगाए थे, जो कीवी टीम के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। अभिषेक शर्मा अब तक इस सीरीज में 8 छक्के लगा चुके हैं और आज यदि वे 3 छक्के और जड़ देते हैं, तो वे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

अभिषेक शर्मा का इस सीरीज में प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है। नागपुर में खेले गए पहले टी-20 मैच में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा दी थी, जहां उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर 84 रनों की तूफानी पारी खेली थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पस्त कर दिया था। हालांकि, रायपुर में हुए दूसरे मुकाबले में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए और जैकब डफी की गेंद पर कैच आउट होकर शून्य (0) पर ही पवेलियन लौट गए थे।

आज के इस अहम मुकाबले में भारतीय प्रशंसकों को अभिषेक शर्मा से एक बार फिर उसी आक्रामक पारी की उम्मीद है जैसी उन्होंने पहले मैच में दिखाई थी। गुवाहाटी का मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है और अभिषेक की टाइमिंग और पावर-हिटिंग की क्षमता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वह आज फिर से धमाकेदार वापसी करेंगे। यदि वह शुरुआती ओवरों में टिक जाते हैं, तो न केवल भारत की जीत आसान हो जाएगी, बल्कि रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो जाएगा।

अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड पर एक नजर

• रोहित शर्मा का रिकॉर्ड: 10 छक्के (एक टी-20 सीरीज बनाम न्यूजीलैंड)।

• अभिषेक शर्मा को चाहिए: 3 छक्के (नया रिकॉर्ड बनाने के लिए)।

• वर्तमान स्थिति: 8 छक्के (इस सीरीज में अब तक)।

