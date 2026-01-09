Cricket Logo
यंग कीवी खेमा भी है विराट कोहली-रोहित शर्मा का फैन, विल यंग ने बताई अंदर की बात

न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर विल यंग ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को उनके साथ-साथ टीम के अन्य खिलाड़ी भी काफी पसंद करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच 11 जनवरी को होगा।

Jan 09, 2026 10:00 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार से खेला जाएगा। इस बार न्यूजीलैंड की टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों में मौजूद हैं, जोकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन भी हैं। न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज विल यंग ने कहा है कि दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को फॉर्म में देखकर कोई हैरानी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूजीलैंड के कैंप में इन खिलाड़ियों के कई प्रशंसक मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर है।

विल यंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से हम हैरान नहीं हैं। वे अभी भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वे काफी समय से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। वे ऐसे खिलाड़ी है, जिन्हें मैं भी देखता हूं। हमारे ग्रुप में कुछ और खिलाड़ी भी उन्हें फॉलो करते हैं।''

यंग ने यह भी जोड़ा कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की हार का बदला लेने का विचार कैंप में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि फोकस सिर्फ मौजूदा सीरीज जीतने पर है। न्यूज़ीलैंड की टीम काफी युवा और नई है, जबकि भारत की टीम में रोहित और विराट की वापसी से अनुभव की भरमार है। हाल की विजय हजारे ट्रॉफी में दोनों ने शतक जड़कर फॉर्म साबित की है।

उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट संघ के मैदान में टीम के तीन घंटे के शुरूआती अभ्यास सत्र के बाद कहा, जब टी20 विश्व कप बिल्कुल सामने हो, तो इस सीरीज का महत्व थोड़ा कम होना लाजमी है लेकिन जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो दो चीजे जुनून और प्रेरणा हमेशा होनी चाहिए। यह टेस्ट और टी20 से अलग प्रारूप है और आजकल शायद हम इसे थोड़ा कम खेलते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह हालांकि याद रखना जरूरी है कि अब भी आईसीसी के दो बड़े टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप है जो इसी प्रारूप में खेले जाते हैं और इनका इतने लंबे समय में बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है।’’

यंग के अहम योगदान से न्यूजीलैंड ने 2024-25 में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज में में 3-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उस सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे यंग ने कहा कि टेस्ट में वह उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था।

