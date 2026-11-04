मैच फिट होने के बाद क्यों नहीं खेल रहे मोहम्मद सिराज? जूनियर गेंदबाजों को गंभीर-गिल ने दिया मौका

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एहतियात के तौर पर मोहम्मद सिराज को आराम देने का फैसला किया है। सिराज मंगलवार को इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच मंगलवार को समाप्त हुए मैच का हिस्सा थे।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया है लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज का नाम नहीं है, जोकि स्क्वॉड का हिस्सा हैं। भारत ने पहले ही मैच में अपने सभी तेज गेंदबाजों को मौका दिया है लेकिन सिराज फिट होने के बाद भी नहीं खेल रहे हैं। दरअसल सिराज हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरे चार-दिवसीय मुकाबला का हिस्सा रहे थे और अच्छा प्रदर्शन किया। उनके वर्कलोड को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने पहले वनडे में उन्हें आराम देने का फैसला किया है और नए तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है।

मोहम्मद सिराज ने करीब एक महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने इंडिया ए और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में चार विकेट लिए। ये मुकाबला मंगलवार को खत्म हुआ, जबकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज बुधवार से शुरू हुई, ऐसे में दोनों मैचों के बीच काफी कम गैप होने के चलते रिपोर्ट के मुताबिक सिराज को गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने आराम देने का फैसला किया।

मोहम्मद सिराज 51 वनडे में 77 विकेट के साथ भारतीय आक्रमण के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। इस बात की संभावना है कि वह शुरुआती तीन मुकाबलों के बाद टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों के लिए टीम से अलग हो जाएंगे। टीम के एकमात्र तेज गेंदबाज हरफनमौला नीतिश कुमार रेड्डी भी पहले वनडे के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं नीतीश को पहले मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। गुरनूर ने अब तक नौ वनडे खेले हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट 7.71 रन प्रति ओवर रही है। छह फुट पांच इंच लंबे गुरनूर के पास अतिरिक्त गति और उछाल हासिल करने की क्षमता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और आकिब नबी के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव बेहद कम है। इन तीनों ने मिलकर अब तक केवल 11 वनडे मुकाबले खेले हैं।