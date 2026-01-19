IND vs NZ वनडे सीरीज में कौन बना POTM और कौन ले गया प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड? जानें

संक्षेप: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में डेरिल मिशेल का पूरी तरह से दबदबा रहा। यह अकेला खिलाड़ी पूरी टीम पर भारी पड़ा। न्यूजीलैंड ने मिशेल के दम पर भारत में वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा।

न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रचा। इंदौर में खेले गए आखिरी वनडे में डेरिल मिचेल के शतक के दम पर कीवी टीम ने 41 रनों से जीत दर्ज की। पहला मैच हारने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम का सीरीज में यह कमाल का कमबैक रहा। इंदौर वनडे में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 337 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने शतक तो जड़ा, मगर वह टीम की नैया पार नहीं लगा सके। पूरी भारतीय टीम ने 46 ओवर में 296 के स्कोर पर घुटने टेक दिए और न्यूजीलैंड ने मैच को 41 रनों से अपने नाम किया। आईए जानते हैं इंदौर वनडे में प्लेयह ऑफ द मैच कौन बना और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड कौन ले गया।

डेरिल मिशेल बने प्लेयर ऑफ द मैच इंदौर वनडे में 137 रनों की सर्वाधिक पारी खेलने वाले डेरिल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मिशेल बैटिंग करने तब आए जब न्यूजीलैंड ने 1.1 ओवर में 5 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था। मिशेल ने अपनी पारी के दौरान 131 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ चौथे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी की थी। फिलिप ने भी शतक जड़ते हुए 106 रन बनाए थे।