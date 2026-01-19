Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Who was named Player of the Match in the ODI series and who won the Player of the Series award Daryl Mitchell
IND vs NZ वनडे सीरीज में कौन बना POTM और कौन ले गया प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड? जानें

IND vs NZ वनडे सीरीज में कौन बना POTM और कौन ले गया प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड? जानें

संक्षेप:

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में डेरिल मिशेल का पूरी तरह से दबदबा रहा। यह अकेला खिलाड़ी पूरी टीम पर भारी पड़ा। न्यूजीलैंड ने मिशेल के दम पर भारत में वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचा।

Jan 19, 2026 06:09 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रचा। इंदौर में खेले गए आखिरी वनडे में डेरिल मिचेल के शतक के दम पर कीवी टीम ने 41 रनों से जीत दर्ज की। पहला मैच हारने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम का सीरीज में यह कमाल का कमबैक रहा। इंदौर वनडे में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 337 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने शतक तो जड़ा, मगर वह टीम की नैया पार नहीं लगा सके। पूरी भारतीय टीम ने 46 ओवर में 296 के स्कोर पर घुटने टेक दिए और न्यूजीलैंड ने मैच को 41 रनों से अपने नाम किया। आईए जानते हैं इंदौर वनडे में प्लेयह ऑफ द मैच कौन बना और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड कौन ले गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:U19 WC में अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, PAK का खाता भी नहीं खुला

डेरिल मिशेल बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंदौर वनडे में 137 रनों की सर्वाधिक पारी खेलने वाले डेरिल मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मिशेल बैटिंग करने तब आए जब न्यूजीलैंड ने 1.1 ओवर में 5 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था। मिशेल ने अपनी पारी के दौरान 131 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ चौथे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी की थी। फिलिप ने भी शतक जड़ते हुए 106 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड ने किला भेदा, 38 साल में पहली बार भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती

डेरिल मिशेल ही बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

डेरिल मिशेल भारत के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज के दौरान छाए रहे। इंदौर से पहले उन्होंने राजकोट वनडे में भी शतक जड़ा था। वहीं सीरीज के पहले मुकाबले में जब न्यूजीलैंड को हार का सामना भी करना पड़ा था, वहां भी इस कीवी बल्लेबाज ने 84 रनों की पारी खेली थी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इस सीरीज में डेरिल मिशेल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया है। विराट कोहली भी लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Daryl Mitchell
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |