विराट कोहली किसके पास रखते हैं प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड? 54वें शतक से चूकने पर दिया ईमानदार जवाब

संक्षेप: Virat Kohli Player of the Match: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी की। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने यह अवॉर्ड जीतने के बाद ईमानदार जवाब दिया।

विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने वडोदरा के मैदान पर 301 का लक्ष्य 49 ओवर में हासिल किया। कोहली ने 91 गेंदों में 8 चौकों और एक छक्के की मदद से 93 रन बनाए। वह महज सात रन से अपने 54वें वनडे शतक से चूक गए। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।। यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 71वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड था। 37 वर्षीय कोहली ने बताया कि वह ट्रॉफी अपने पास नहीं बल्कि मां के पास रखते हैं। उन्होंने साथ ही सेंचुरी कंप्लीट नहीं होने पर ईमानदार जवाब दिया। वह (28068) श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को पछाड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने प्लेयर बन चुके हैं।

'मैं ट्रॉफियां मां को भेज देता हूं' पहले वनडे के बाद जब कोहली से पूछा गया कि उनके पास कितने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हैं तो स्टार क्रिकेटर ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं ट्रॉफियां गुरुग्राम में अपनी मां को घर भेज देता हूं, उन्हें यह रखना बहुत पसंद है।'' कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी पर कहा, ''अगर मैं अपने पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखूं तो यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं। मुझे हमेशा से अपनी काबिलियत मालूम थी लेकिन मुझे यह भी पता था कि आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। भगवान ने मुझे उससे कहीं अधिक दिया है, जितना मैं मांग सकता था, मैं अपने सफर को बहुत शुक्रगुज़ारी के साथ देखता हूं और मुझे इसपर सच में गर्व महसूस होता है।''

'मेरे दिमाग में बस यही था कि...' क्या कोहली अपने 54वें शतक के बारे में सोच रहे थे? उन्होंने कहा, ''मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह से मैं अभी खेल रहा हूं, मैं माइलस्टोन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे होते तो शायद मैं और जोर लगाता। लेकिन चेज में मुझे सिचुएशन के हिसाब से खेलना था। मुझे और बाउंड्री मारने का मन कर रहा था लेकिन एक्सपीरियंस काम आता है। मेरे दिमाग में बस यही था कि टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचाऊं, जहां हम आराम से जीत सकें।'' कोहली ने वडोदरा में अपनी पारी की आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने आने के बाद अगले ही ओवर में दो चौके लगाए।