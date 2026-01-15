Cricket Logo
IND vs NZ Who did Indian coach blame for Nitish Kumar Reddy poor performance also Said This for Rohit Sharma
भारतीय कोच ने नीतिश कुमार रेड्डी के खराब प्रदर्शन का दोष किस पर मढ़ा? रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

भारतीय कोच ने नीतिश कुमार रेड्डी के खराब प्रदर्शन का दोष किस पर मढ़ा? रोहित शर्मा को लेकर कही ये बात

संक्षेप:

भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया है कि ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी मौके दिए जाने के बावजूद ‘अधिकतर कुछ खास नहीं कर पाए’। उन्होंने साथ ही कहा कि रोहित शर्मा दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के बाद भी ‘कम क्रिकेट’ खेल रहे हैं।

Jan 15, 2026 02:01 pm IST
भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया है कि ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी मौके दिए जाने के बावजूद ‘अधिकतर कुछ खास नहीं कर पाए’। उन्होंने साथ ही कहा कि रोहित शर्मा दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के बाद भी ‘कम क्रिकेट’ खेल रहे हैं। दूसरे वनडे के लिए भारत की एकादश में एकमात्र बदलाव के तौर पर शामिल रेड्डी बल्ले या गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए जिससे मेजबान टीम बुधवार को यहां न्यूजीलैंड से सात विकेट से हार गई।

मैच के बाद डोएशे ने पत्रकारों से कहा, ‘‘नितीश के साथ हम उन्हें तैयार करने और मैच खिलाने के बारे में बात करते रहते हैं और जब आप उन्हें खेलने के लिए मैच देते हैं तो वह अक्सर मैच में कुछ खास नहीं कर पाते हैं।’’

डोएशे ने संकेत दिया कि रेड्डी को दूसरे वनडे में मिले मौके का फायदा उठाना चाहिए था लेकिन वह सिर्फ 20 रन बना पाए और अपने दो ओवर में कोई विकेट नहीं ले पाए। न्यूजीलैंड ने भारत के 285 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से मैच जीतकर तीन मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।

उन्होंने कहा, ‘‘जो खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आज रात (बुधवार) बल्ले से यह शानदार मौका था जहां आपको विकेट पर 15 ओवर बिताने का मौका मिलता है। आपको टीम में चयन की अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ऐसे मौकों का फायदा उठाना ही होगा।’’

डोएश ने कहा कि अगर अगर पीछे मुड़कर देखें तो भारत रेड्डी की जगह तीसरे स्पिनर को खिलाना पसंद करता, विशेषकर यह देखते हुए कि न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने परिस्थितियों का कितनी अच्छी तरह से फायदा उठाया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के फरमान के बाद भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपने-अपने राज्य की टीम के लिए 50 ओवर के शीर्ष घरेलू टूर्नामेंट में लौटे लेकिन इसके बावजूद डोएशे ने कहा कि रोहित पर्याप्त क्रिकेट नहीं खेल रहे।

डोएशे ने कहा, ‘‘‘दोनों विकेट नई गेंद के लिए अच्छी थी। बल्लेबाजी करना आसान नहीं लग रहा था। अगर आप पहले वनडे में देखें तो वह (रोहित) उस लय में नहीं थे जिसमें वह आमतौर पर रहते हैं और यह उनके लिए एक चुनौती होगी, दो श्रृंखलाओं के बीच क्रिकेट नहीं खेलना।’’

जब डोएशे से पूछा गया कि क्या रोहित ने विकेट के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव का फैसला जानबूझकर किया तो उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया फैसला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वह खतरनाक खिलाड़ी हैं लेकिन असल में वह लय में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वह गेंद को टाइम करते हैं इसलिए जैसे ही विकेट बहुत अच्छे नहीं होते तो उनके लिए उस लय में खेलना मुश्किल हो जाता है।’’

डोएशे ने कहा कि लोकेश राहुल जिस फॉर्म में हैं उसे देखते हुए उन्हें पांचवें नंबर पर भेजा जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल पांचवें नंबर पर खेलने के लिए अच्छा खिलाड़ी है। उसने शानदार शतक जड़ा और 50 ओवर के क्रिकेट में विकेटकीपिंग से भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे बचा रहे हैं।’’

डोएशे ने कहा, ‘‘पिछले 18 महीने में हमारी एक रणनीति बल्लेबाजी क्रम को लंबा करना रही है और हम ऑलराउंडर का इस्तेमाल या तो ऊपरी क्रम या पांचवें नंबर पर करना पसंद करते हैं जैसा कि हमने पहले वाशी (वाशिंगटन सुंदर) के साथ किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन यह निश्चित रूप से एक विकल्प है जिस पर विचार किया जा सकता है। राहुल जिस फॉर्म में हैं उसे देखते हुए वह नियमित रूप से पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और फिर आप ऑलराउंडर को खिला सकते हैं।’’

डोएशे ने पिछले कुछ समय में वनडे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के साधारण प्रदर्शन का भी बचाव किया।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि वह दबाव महसूस कर रहे हैं। उनके आंकड़े शानदार हैं। हाल में उन्हें शायद थोड़े कम विकेट मिले हैं। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है। हमने उनकी गेंदबाजी की गति के मामले में जो चीजें देखी हैं, जिन चीजों पर हमने उसे काम करने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि वह असल में बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि विकेट भी मिलने लगेंगे।’’

