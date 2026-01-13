विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट कब छोड़ेंगे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा- वह लगातार ये संदेश दे रहे

संक्षेप: विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट कब छोड़ेंगे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर डब्ल्यूवी रमन ने इस सवाल का दमदार जवाब दिया है। 37 वर्षीय कोहली फिलहाल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेल रहे हैं।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर डब्ल्यूवी रमन ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के खेल के प्रति जुनून और प्रतिबद्धता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बल्लेबाज तब तक खेलता रहेगा जब तक वह मैदान पर उतरकर एंजॉय और परफॉर्म करेगा। 37 वर्षीय कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की पारी खेली और भारत ने चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। वह वडोदरा में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

'इस मामले में विराट कोहली भी अलग नहीं' रमन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "ऐसे क्रिकेटर आमतौर पर इस आधार पर फैसले लेते हैं कि सुबह उठने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। इस मामले में विराट कोहली भी अलग नहीं। वह तब तक खेलते रहेंगे जब तक खेल को एंजॉय कर रहे हैं और रन बना रहे हैं। और जब तक वह अपनी रेप्युटेशन और अपनी लेगेसी के साथ न्याय नहीं कर लेते जो उन्होंने इतने सालों में बनाई है।" कोहली वडोदरा वनडे में सचिन तेंदुलकर (34357) टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा (28016) का रिकॉर्ड तोड़ा।