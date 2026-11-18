भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम न्यजीलैंड को हराने के लिए पूरा दमखम लगाएगी क्योंकि हार भारत को महंगी पड़ सकती है।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए बेताब भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में वेलिंगटन की हवादार और तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही परिस्थितियों में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा जिसमें कप्तान शुभमन गिल की रणनीतिक सूझबूझ और दबाव झेलने की क्षमता की भी परीक्षा होगी। यह एक ऐसी सीरीज है जिसने भारतीय टीम को हार काफी महंगी पड़ सकती है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए उसे अपने शेष सात मैचों में से कम से कम छह में जीत हासिल करनी होगी। गिल ने पहले टेस्ट मैच की शुरुआत से 48 घंटे पहले पत्रकारों से कहा, ''मुझे लगता है कि अगर हम ये दोनों टेस्ट जीत जाते हैं, तो हमारे पास फाइनल में जगह बनाने का अच्छा मौका होगा।'' लेकिन न्यूजीलैंड में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं हैं। यहां की परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण है।

शुभमन गिल इसे अच्छी तरह से समझते हैं भारत को अगर जीत हासिल करनी है तो उसके बल्लेबाजों को छह फीट आठ इंच लंबे काइल जैमीसन, छह फीट पांच इंच लंबे जैकब डफी और तेज और आक्रामक मैट हेनरी के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हेनरी ने हाल में अपने कौशल से भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी तरह से अवगत करा दिया था। भारतीय बल्लेबाजों को अपनी दृढ़ संकल्प का नमूना पेश करना होगा तथा न सिर्फ कप्तान गिल बल्कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। गिल ने जब 2025 में इंग्लैंड में टेस्ट कप्तान के रूप में शुरुआत की, तो उनके सामने बल्लेबाज और कप्तान के रूप में खुद को साबित करने की चुनौती थी। वह अपेक्षाओं पर खरे उतरे और अब 18 महीने बीतने के बाद कप्तानी में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझ चुके हैं लेकिन न्यूजीलैंड में जीत हासिल करना किसी भी विदेशी कप्तान के लिए एक चुनौती होती है और गिल इसे अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी रणनीतिक चाल उस विकेट पर काफी मददगार साबित हो सकती है, जिसके पहले दो दिनों के बाद सपाट होने की संभावना है।

क्या ये कदम साबित होगा एक मास्टरस्ट्रोक? गिल का टॉस जीतने के मामले में रिकॉर्ड अच्छा है और अगर वह गुरुवार को टॉस जीतते हैं तो निश्चित तौर पर पहले गेंदबाजी का फैसला करेंगे जिससे कि शानदार फॉर्म में चल रहे उनके गेंदबाजी आक्रमण को उस पिच का पहला फायदा मिले जिस पर 15 इंच की घास की परत होगी। गिल ने संकेत दिया था कि वह चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरना पसंद करेंगे, जिसका मतलब यह हो सकता है कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना पक्का नहीं है। गिल के लिए अच्छी बात यह है कि उनके सहयोगी के रूप में मुख्य कोच गौतम गंभीर मौजूद हैं। गंभीर हमेशा से 'आर या पार' के सिद्धांत में विश्वास रखते आए हैं। यह कदम एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है, लेकिन अगर सात बल्लेबाजों में से कम से कम तीन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो यह दांव गिल और गंभीर पर भारी पड़ सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने होते हैं और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन चार तेज गेंदबाजों का चयन करना होगा जिनके पहले दो दिनों में पिच पर मौजूद नमी और अगले तीन दिनों में पिच के सपाट होने की स्थिति में सफल होने की सबसे अच्छी संभावना है।

बुमराह का खेलना तय, सिराज पर असमंजस जसप्रीत बुमराह का खेलना तय है, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यही बात मोहम्मद सिराज पर लागू नहीं होती है। भारत को तीसरे और चौथे दिन गेंदबाजी करने के लिए एक लंबे कद के गेंदबाज की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में अधिक अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा युवा गेंदबाज गुरनूर बराड़ की तुलना में बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। कोलंबो में सिराज के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण टीम प्रबंधन का उन पर भरोसा कम हो गया है। ऐसे में शानदार फॉर्म में चल रहे अंशुल कंबोज और तेज गेंदबाज आकाश दीप को टीम में जगह मिल सकती है। यह दोनों बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने में सक्षम हैं और ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी को अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना कम है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो वह वनडे मैचों के दौरान विल यंग के फॉर्म में लौटने और साथ ही रचिन रविंद्र के चोट से वापसी करने से खुश होगा। कप्तान टॉम लैथम की फॉर्म थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे दो दमदार ऑलराउंडर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। मैच शुरू होने का समय: भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे।