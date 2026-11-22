पहले सिंगल लेकर शतक पूरा करना चाहते थे ऋषभ पंत, फिर अचानक क्यों जड़ दिया छक्का, खुद बताई वजह
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने छक्के के साथ शतक पूरा किया। पहले उनका मन सिंगल लेकर सेंचुरी तक पहुंचना था, लेकिन फील्डिंग में चेंज और गेंद की लंबाई और दिशा के कारण उनका मन छक्का मारने का कर गया। पंत ने खुद पूरी बात बताई है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेल के चौथे दिन ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। उन्होंने 135 गेंदों का सामना करते हुए सेंचुरी पूरी की। 99 के स्कोर पर उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में सिक्स के साथ शतक को सेलिब्रेट किया। छक्का जड़कर शतक पूरा करना ऋषभ पंत की खास आदत बन गया है। वे टेस्ट में ऐसा चार बार कर चुके हैं। कई बार छक्का जड़ने की फिराक में शतक के करीब पहुंचकर आउट भी हुए हैं। ऋषभ पंत ने दिन का खेल समाप्त होने पर इन सभी के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि पहले वे धैर्यपूर्वक सिंगल लेकर शतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन फिर फील्डिंग में बदलाव हुआ और गेंद ऐसी मिली की पंत खुद को बड़ा शॉट लगाने से रोक नहीं पाए।
दिन का खेल समाप्त होने के बाद ऋषभ पंत से पूछा गया कि आप इस शतक को कैसे रैंक करते हैं? तब ऋषभ ने कहा- “मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा शतक था। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह थी जहां मैं निश्चित तौर पर शतक बनाना चाहता था। इस विकेट पर मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना चाहता था और अपना प्रभाव डालना चाहता था।” आपकी पारी का कितना हिस्सा पहले से सोचा हुआ होता है? इस सवाल का जवाब देते हुए पंत बोले- “मैं इसके बारे में ज्यादा समय नहीं सोचता। मैं अधिकांश समय गेंदबाज के दिमाग में खेलने की कोशिश करता हूं। मैं चीजों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे बॉल दिखती है मैं उसे हिट करने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि अगर यह मेरे एरिया में है तो मैं इसे पक्का हिट करने की कोशिश करूंगा।”
धैर्य के साथ पूरा करना चाहते थे शतक, फिर मार दिया छक्का
ऋषभ पंत ने छक्के से ही शतक पूरा करने की अपनी वजह बताई। उनसे पूछा गया कि आप कई बार छक्के के साथ शतक पूरा करते हैं। आज क्या कोई ऐसा प्लान था? पंत ने इसका जवाब देते हुए कहा- “देखिए, ज्यादातर जब भी मैं शतक बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसे छक्का मारकर पूरा करने की कोशिश करता हूं। इस वजह से मैं कई शतक भी चूक गया हूं। इसलिए मैं इस टेस्ट शतक को पूरे धैर्य के साथ पूरा करना चाहता था, लेकिन जब मिड-ऑफ आया, तो मुझे लगा यह सही मौका है। मैं इस गेंद को हिट करके अपना शतक पूरा कर सकता हूं।” पंत ने किया भी वही। 99 के स्कोर पर उन्होंने छक्का जड़ा और शतक को सेलिब्रेट किया।
मैकुलम को पीछे छोड़ने पर क्या बोले पंत?
आज आपने सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाने में ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया। क्या आपके करियर में आपके मन में कोई छोटे-मोटे गोल हैं जिन्हें आप मारना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बोले- “बचपन में मेरे मन में बहुत सारे छक्के मारने का गोल था। लेकिन करियर के इस स्टेज पर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। मैं बस और ज्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं और जहां भी खेलूं बस असर डालना चाहता हूं।” आज की पारी में कितना आनंद आया इस पर पंत ने कहा- “मेरे बारे में एक बात यह है कि जब भी मैं फील्ड पर जाता हूं, चाहे फील्डिंग हो या बैटिंग मैं बहुत बहुत इंजॉय करना चाहता हूं। सिर्फ ग्राउंड पर होने से ही मुझे खुशी मिलती है।” पंत ने आगे विकेट के बारे में बात करते हुए कहा- “मुझे लगता है कि विकेट बैटिंग के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इस मौके को भुनाना भी होगा, क्योंकि रोजाना ऐसे विकेट नहीं मिलेंगे।” पंत ने कहा “कल हम न्यूजीलैंड के बचे हुए 8 विकेट चटकाकर मैच जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।”
बता दें कि ऋषभ पंत ने आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने 153 गेंदों का सामना करते हुए 128 रन 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बनाए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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