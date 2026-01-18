Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Virat Kohli smashes 85th century in Indore ODI breaks Sachin Tendulkar Record
IND vs NZ: विराट कोहली ने इंदौर में ठोका 85वां शतक, सचिन तेंदुलकर का धांसू रिकॉर्ड किया ध्वस्त

संक्षेप:

Virat Kohli Century: विराट कोहली ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक जमाया। भारत के स्टार क्रिकेटर ने मुश्किल वक्त में टिककर बल्लेबाजी की।

Jan 18, 2026 09:21 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में कमाल की बल्लेबाज की। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में संचुरी ठोकी। उन्होंने उन्होंने 108 गेंदों में 124 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन सिक्स हैं। उन्होंने 338 का टारगेट टेज करते हुए मुश्किल वक्त में 54वां वनडे शतक जमाया। यह कोहली का 85वां इंटरनेशनल शतक है। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक धांसू रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

दरअसल, कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। यह उनका कीवी टीम के सामने 10वां शतक था। सचिन, इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट और साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 9-9 शतक जमाए हैं। बता दें कि सचिन 100 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। उनके बाद कोहली हैं, जो टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

37 वर्षीय कोहली ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। वह वनडे में 300 प्लस के स्कोर का पीछा करते हुए 10 सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होने 37 पारियों में यह आंकड़ा छुआ। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रूट हैं, जिन्होंने अब तक 27 पारियों 6 सेंचुरी जमाई हैं। उनके बाद जेसन रॉय और रोहित शर्मा हैं। रॉय ने 22 पारियों में पांच जबकि रोहित ने 37 पारियों में पांच शतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया।

