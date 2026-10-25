विराट कोहली ने शुरू की न्यूजीलैंड वनडे की तैयारी, बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो आया सामने
पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आगामी वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी।
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व कप्तान कोहली का रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया स्थित ब्रेबॉर्न स्टेडियम में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली ने नेट पर करीब दो घंटे बिताए और इस दौरान तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनरों का सामना किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दोनों टीमों पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए आमने-सामने होंगी।
2021 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने इसी मैदान पर ट्रेनिंग की थी। वह शुरुआती तीन मैचों में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के साथ खेलेंगे। इसके बाद श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे। शुभमन गिल सहित कुछ खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए अंतिम दो मैच से बाहर रहेंगे। विराट कोहली शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और आगामी सीरीज में भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है।
विराट कोहली का शानदार फॉर्म
विराट कोहली ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में वनडे में 15000 रन पूरे किए वह सचिन तेंदुलकर के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे और 55वां शतक पूरा किया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोहली ने सीरीज में 168 रन बनाए। उनका औसत 84 और स्ट्राइक रेट 155.55 रहा। पहले वनडे में उन्होंने 88 गेंद में 139 रन बनाए। जिसकी बदौलत भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की।
टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज चार नवंबर से होगा। नियमित कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 से 15 नवंबर, 2026 तक पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाना तय है, जिसके बाद वेलिंगटन और हैमिल्टन में मैच होंगे। सीरीज के अंतिम दो मुकाबले माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे।
पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आक़िब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
प्रसिद्ध कृष्णा और ऋषभ पंत का चयन फ़िटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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