जिसने कर दिया था भारत को 0/3, उसी को विराट कोहली ने गिफ्ट कर दी अपनी जर्सी; देखिए वीडियो
भारतीय टीम की हालत खराब करने वाले तेज गेंदबाज मैट हेनरी को विराट कोहली ने मैच के बाद अपनी जर्सी दी। उन्होंने तेज गेंदबाज के प्रदर्शन की सराहना करते हुए अपनी टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अकेले दम पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 334 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को हेनरी ने मैच में संभलने तक का मौका नहीं दिया और पहले ही ओवर में भारत के तीन दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट करके न्यूजीलैंड को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। कीवी गेंदबाज ने मैच में कुल 6 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद विराट कोहली ने हेनरी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की है और उन्हें भारतीय जर्सी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
विराट कोहली ने हेनरी को गिफ्ट की जर्सी
भारतीय टीम को चौथे वनडे में गहरा जख्म देने वाले मैट हेनरी को विराट कोहली ने मैच के बाद गिफ्ट दिया है। उनकी खतरनाक गेंदबाजी के कारण ही भारत ने पहले ओवर में बिना खाता खोले तीन गंवा दिए थे। लेकिन विराट कोहली ने उनके शानदार प्रदर्शन को सराहा और उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए अपनी जर्सी दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मैच के बाद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली ड्रेसिंग रूम के पास में मैट हेनरी से मिलते हुए दिखे और उन्हें भारतीय जर्सी गिफ्ट करने के साथ शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
मैट हेनरी ने झटके 6 विकेट
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारतीय पारी के पहले ही ओवर में मैच का पासा पलट दिया था। उन्होंने पहली गेंद पर अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर पूर्व कप्तान विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके भारतीय फैंस की सांसें रोक दी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करके भारत की जीतने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। भारतीय टीम पहले ही ओवर में मिले इन झटकों से उबर नहीं सकी और 26.4 ओवर में 89 के स्कोर तक ही पहुंच पाई।
हेनरी यहीं नहीं रूके उन्होंने इसके बाद सातवें ओवर में ईशान किशन को भी आउट किया, जोकि भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ईशान ने 53 गेंद में 27 रन बनाए। उन्होंने कुलदीप यादव को भी पवेलियन भेजा। हेनरी ने गुरनूर बराड़ को आउट करके भारतीय पारी का अंत किया। भारत ने पांच मैच की सीरीज के पहले दो मैच जीते थे और इस तरह से वह अब 2-1 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। सीरीज का पांचवा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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