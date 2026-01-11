विराट कोहली 7 रन से शतक से चूके, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रन बनाने का सुनहरा मौका गंवाया

संक्षेप: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने रविवार को वडोदरा में खेले जा रहे मुकाबले में शतक लगाने से चूक गए हैं। विराट कोहली ने पहले मैच में 91 गेंद में 93 रन बनाए।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाने से चूक गए। हालांकि विराट कोहली का वनडे में शानदार फॉर्म जारी है। अगर वह शतक लगाने में सफल होते तो वनडे में पिछली पांच पारियों में उनका ये तीसरा शतक होता। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक बनाया था। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा वनडे में 91 गेंदों में 93 रन बनाए। कोहली ने अपनी पारी में 8 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं विराट कोहली ने कप्तान शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विराट कोहली वनडे में 54वां शतक लगाने से चूके अगर विराट कोहली पहले वनडे में सात रन और बना लेते तो वनडे में ये उनका 54वां शतक होता। कोहली ने पिछले साल (2025) तीन शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने फरवरी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। इसके बाद साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार पारियों में शतक जड़ा था। इस सीरीज में उन्होंने 302 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 297 पारियों में 53 वनडे शतक लगाए हैं। वह वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक हैं। रोहित शर्मा ने 33 और रिकी पोंटिंग के नाम वनडे में 30 शतक हैं।

विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 गेंद में 118 रन जोड़े। इसके बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 गेंद में 77 रन बनाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 71 गेंद में 56 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने वापसी पर 47 गेंद में 49 रन बनाए।

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप में सबसे तेजी से 28 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले के दौरान सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।