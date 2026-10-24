वैभव सूर्यवंशी की वापसी, मगर नहीं मिलेगा ओपनिंग का मौका; श्रेयस अय्यर टॉस पर क्या बोले?
Vaibhav Sooryavanshi IND vs NZ 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी की न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेइंग XI में वापसी हो गई है। हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वह ओपनिंग नहीं करेंगे।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। भारत ने पहले टी20 में भी बॉलिंग चुनी थी और मेजबानों के खिलाफ 226 रनों का विशाल टारगेट चेज किया था। टॉस के दौरान फैंस को जिस चीज का इंतजार था वही हुआ। कप्तान अय्यर ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी आज का मुकाबला खेल रहे हैं क्योंकि ईशान किशन चोटिल होने की वजह से दूसरे टी20 से बाहर हो गए है। हालांकि उन्होंने यह बताकर हर किसी को हैरान कर दिया कि वैभव इस मैच में ओपनिंग नहीं करने वाले। जी हां, अय्यर ने टॉस के दौरान कहा कि वैभव नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे। बता दें, शायद ही 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपने छोटे से टी20 करियर में कभी ओपनिंग के अलावा किसी पोजिशन पर बैटिंग की हो।
भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव
वैभव सूर्यवंशी के अलावा भारतीय XI में एक और बदलाव हुआ है। पिछले मैच की हीरो मयंक यादव को बाहर कर प्रिंस यादव को शामिल किया गया है। अय्यर ने इसे टैक्टिकल चेंज बताया है। हालांकि फैंस को यह बदलाव समझ के परे लग रहा है।
श्रेयस अय्यर टॉस के दौरान क्या बोले
श्रेयस अय्यर ने कहा, “हम पहले बॉलिंग करेंगे। ओस एक वजह है। यह अच्छा रहा, ठीक होने और नींद पूरी करने के लिए कुछ समय मिला। हर कोई अच्छी शेप और जगह में है। अग्रेसन बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रोएक्टिव रहना होगा और यह पक्का करना होगा कि हमें अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर की ज़रूरत न पड़े। दो बदलाव: ईशान चोटिल है, वैभव अंदर है और वह 3 नंबर पर बैटिंग करेगा। मयंक की जगह प्रिंस है - एक टैक्टिकल बदलाव।”
संजू सैमसन-अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ बना रहना चाहता है भारत
दूसरे टी20 की प्लेइंग XI ने यह तो साफ कर दिया कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर अपनी वर्ल्ड कप विनिंग जोड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। यह दोनों ही बल्लेबाज कमाल की फॉर्म में हैं। ऐसे में उस चीज को कभी नहीं जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो कभी टूटी ना हो।
भारत बनाम न्यूजीलैंड XI
न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन
इंडिया (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें