वैभव सूर्यवंशी आसानी से नेट से बाहर नहीं निकलते, अभिषेक शर्मा बोले- ऐसा होने पर हम कहते हैं कि...
वैभव सूर्यवंशी आसानी से नेट से बाहर नहीं निकलते हैं। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड में तीसरे टी20 के बाद वैभव की तारीफ की। दोनों ने वेलिंगटन में दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आए थे।
भारत के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के लिए अपने स्थान का त्याग करने के लिए अपने नियमित सलामी जोड़ीदार संजू सैमसन की सराहना की। भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता। अभिषेक ने 38 गेंद पर 113 रन बनाए और सूर्यवंशी (19 गेंदों में 45 रन) के साथ सात ओवरों में 133 रन की विशाल साझेदारी की। सूर्यवंशी इससे पहले वाले मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। ईशान किशन के चोटिल होने के कारण सूर्यवंशी को दूसरे मैच में मौका मिला। सैमसन ने इस मैच में 61 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता और फिर सूर्यवंशी को अपना स्थान सौंपने का फैसला किया।
'वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की...'
अभिषेक ने बीसीसीआई टीवी पर सूर्यवंशी के साथ बातचीत करते हुए कहा, ''पिछले मैच में संजू भाई ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे पता चलता है कि बल्लेबाजी में अपना पसंदीदा स्थान छोड़ना आसान नहीं होता है। इससे उनके जज्बे का पता चलता है। हम टीम में देख सकते हैं कि हर कोई निस्वार्थ है, हर कोई एक-दूसरे के लिए खुश है और यह एक शीर्ष टीम की पहचान होती है।'' अपनी पारी में 11 छक्के लगाने वाले अभिषेक ने पारी की शुरुआत में 15 वर्षीय सूर्यवंशी के आक्रामक खेल की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ''जब वैभव ने पहली गेंद पर शॉट लगाया तो उसने आक्रामकता दिखाई। मैंने नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े होकर इसे देखा। जब आप ऐसा शॉट देखते हैं, तो आप भी जोश से भर जाते हैं। इसलिए वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह काबिलेतारीफ है।''
वैभव को नेट से बाहर निकालना मुश्किल
अभिषेक ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वैभव बल्लेबाजी को लेकर इतना जुनूनी है कि उन्हें नेट से बाहर निकालना लगभग मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, ''अगर हमारे पास दो नेट होते हैं तो हम एक वैभव को दे देते हैं और उससे कहते हैं, 'वैभव, तुम खेलो।'' सूर्यवंशी ने भी 35 गेंद पर शतक बनाने वाले अभिषेक की तारीफ की और अपने मजाकिया अंदाज की झलक भी दिखाई। उन्होंने कहा, ''अभिषेक भाई ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे विरोधी टीम खेल से बाहर हो गई। अगर मैच का लाइव प्रसारण नहीं होता तो हमारे गांव के लोग स्कोरकार्ड देखकर यही कहते कि मैच किसी छत पर खेला गया होगा।'' क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने आठ गेंद पर केवल चार रन बनाए थे। सूर्यवंशी ने कहा, ''पिछले मैच में मैं अपनी शैली से विपरीत तरीके से खेला लेकिन इस मैच में मैं टीम को तेज शुरुआत देना चाहता था जिससे कि आगे का काम आसान हो जाए।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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