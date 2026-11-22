ऋषभ पंत का सेना देशों में प्रदर्शन शानदार रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में शानदार योगदान देने के बावजूद पंत की एक नाकामी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का तूफान खड़ा कर देती है। उन्होंने 153 गेंद में 10 चौके और छह छक्कों की मदद से 128 रन की रोमांचक पारी खेली

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में दमदार शतक लगाया। पंत पिछले कुछ समय से चोटिल थे और पिछली कुछ साल में आलोचकों के निशाने पर भी थे। उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पहले टेस्ट में 153 गेंद में 128 रन बनाये। इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़े। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ब्रेंडन मैकुलम को पछाड़कर दूसरे क्रिकेटर बने। दिग्गज सुनील गावस्कर भी कई बार पंत के खराब प्रदर्शन की आलोचना कर चुके हैं लेकिन रविवार को भारत के पूर्व कप्तान के चेहरे पर मुस्कान थी और वे तालियां बजा रहे थे।

'वह हैं ऋषभ पंत... आपके बच्चों की देखभाल भी कर लेंगे और आपको छक्का भी जड़ देंगे... वह हैं ऋषभ पंत' ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के बीच गूंजने वाला यह नारा भारतीय क्रिकेट के इस बेखौफ खिलाड़ी की शख्सियत को बखूबी बयां करता है। भारत के 2020-21 के ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रशंसकों ने जिस अंदाज में पंत के लिए यह नारा लगाया, उसने उन्हें एक अलग पहचान दे दी।

इस नारे की याद 1971 में लॉर्ड रिलेटर के मशहूर गीत 'वी कान्ट गेट गावस्कर आउट एट ऑल (हम गावस्कर को आउट ही नहीं कर सकते)' की भी दिलाती है, जो सुनील गावस्कर के पदार्पण टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए 774 रनों के सम्मान में गाया गया था। करीब पांच दशक बाद पंत के लिए गूंजा यह नारा भी उनके खेल के आकर्षण और लोकप्रियता का प्रतीक बन गया।

ऋषभ पंत ने विदेशी सरजमीं पर बिखेरी चमक पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 153 गेंद में 10 चौके और छह छक्कों की मदद से 128 रन की रोमांचक पारी खेली। उनकी इस पारी से मैच पर भारत की पकड़ काफी मजबूत हो गयी है। न्यूजीलैंड 338 रन के जवाब में भारत ने नौ विकेट पर 720 रन पर पहली पारी घोषित की।

रुड़की के इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेफिक्री, जीवंत व्यक्तित्व और अपने बूते मैच का रूख बदलने की क्षमता। उनके नौ टेस्ट शतकों में से सात दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आए हैं। यह उन परिस्थितियों में उनकी सफलता का प्रमाण है, जहां विदेशी बल्लेबाजों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि टेस्ट क्रिकेट में शानदार योगदान देने के बावजूद पंत की एक नाकामी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का तूफान खड़ा कर देती है।

आईपीएल में साधारण प्रदर्शन और सीमित ओवरों के क्रिकेट में अस्थिरता अक्सर उनके टेस्ट रिकॉर्ड पर भारी पड़ जाती है। उनकी पिछली 16 पूरी हो चुकी टेस्ट पारियों में 134, 111, 25, 65, 74, 9, 54, 27, 2, 7, 13, 81, 39, 66, 63 और 128 रन शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और छह अर्धशतक लगाए। इसके बावजूद गुवाहाटी में उनके दूसरी बार आउट होने की चर्चा मैनचेस्टर में फ्रैक्चर पैर के साथ खेली गई 54 रनों की पारी से कहीं अधिक हुई।

ऋषभ को चोटों ने किया परेशान पंत की बल्लेबाजी में जोखिम और रोमांच दोनों हैं। रविवार को काइल जैमीसन की गेंद पर घुटने मोड़कर लगाया गया उनका छक्का सीधे पार्किंग क्षेत्र में जा पहुंचा। लेकिन यही शॉट किसी दूसरे दिन लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में भी समा सकता है। एमसीजी में एक बार गिरते हुए खेला गया पुल शॉट नाकाम रहा था लेकिन शनिवार को जैकब डफी के खिलाफ वही शॉट शानदार तरीके से सीमा रेखा के पार पहुंचा। शॉट वही, लेकिन नतीजा अलग।

गुवाहाटी में बल्लेबाज और कप्तान के रूप में निराशाजनक प्रदर्शन तथा आईपीएल में खराब सत्र के बाद पंत की नेतृत्व समूह में जगह पर भी सवाल उठे। वनडे टीम में उनकी स्थिति कमजोर हुई और चोटों ने भी उनके सफर को प्रभावित किया। ईरानी कप के दौरान लगी चोट के कारण उन्हें छह सप्ताह मैदान से दूर रहना पड़ा। बाद में भारत-ए टीम में चयन के बावजूद फिटनेस मंजूरी नहीं मिलने से वह शुरुआती प्रथम श्रेणी मुकाबले नहीं खेल सके।

पंत का अनोखा अंदाज जब वह टेस्ट टीम से जुड़े तो उनके व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आया। बेसिन रिजर्व के नेट सत्र के दौरान वह शांत दिखाई दिए। उनका ध्यान बल्लेबाजी की लय हासिल करने और विकेटकीपिंग अभ्यास पर था। वेलिंगटन कॉलेज में बल्लेबाजी करते समय भी वह अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज से कुछ अलग नजर आए। ड्रेसिंग रूम में अपनी मुस्कान से माहौल खुशनुमा बनाने वाले पंत का चुलबुलापन भी यहां गायब था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आलोचनाओं ने उन्हें बदल दिया था? क्या वह अपने शॉट चयन को लेकर दोबारा सोचने लगे थे? पंत ने हालांकि शतकीय पारी के दौरान छह छक्के जड़कर इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया।

पंत की बल्लेबाजी का आधार पारंपरिक तकनीक नहीं, बल्कि अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना है। वह जोखिम उठाते हैं और कुछ असाधारण करने का प्रयास करते हैं। उनका यही अंदाज कभी बेपरवाह दिखाता है तो कभी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना देता है। वह अगर अपने 53 टेस्ट मैचों के दौरान स्वाभाविक आक्रामकता पर लगाम लगाते तो शायद 80 और 90 के आसपास समाप्त हुई कुछ पारियां शतकों में बदल जातीं। लेकिन तब क्या वह वही ऋषभ पंत होते, जिन्होंने कई बार अपने दम पर विपक्षी टीमों से जीत छीन ली?