टॉम ब्लंडल ने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया अपना नाम, भारत के खिलाफ 12 साल बाद कीवी कीपर ने लगाई फिफ्टी
टॉम ब्लंडल भारत के खिलाफ पिछले 12 साल में अर्धशतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 117 गेंद में 53 रन बनाए।
न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडल ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाकार रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वह 12 साल में भारत के खिलाफ टेस्ट में 50 से अधिक रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन 85 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए पहले दिन टॉम लैथम और टॉम ब्लंडल ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक दो विकेट चटकाए, जबकि बुमराह को सफलता नहीं मिली।
12 साल बाद भारत के खिलाफ फिफ्टी
टॉम ब्लंडल ने 27 नवंबर 2026 को क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाफ टेस्ट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही वह न्यूजीलैंड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 12 साल में पहली बार भारत के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली हो। इससे पहले बीजे वाटलिंग ने भारत के खिलाफ अर्धशतक बनाया था। उन्होंने फरवरी 2014 में वेलिंग्टन टेस्ट में 367 गेंदों में 124 रन बनाए थे।
न्यूजीलैंड की टीम एक समय 110 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, जिसके बाद टॉम ने बेहतरीन पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड को पहले दिन के अंत तक 5 विकेट पर 246 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ब्लंडल छठे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे और अंत तक टिक रहे। उन्होंने 117 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने 114 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ब्लंडल भारत के खिलाफ टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के छठे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इयान स्मिथ, एडम पारोर, ब्रेंडन मैकुलम, क्रूगर वान विक और वॉटलिंग की खास लिस्ट में जगह बनाई।
ब्लंडल का 50वां टेस्ट
पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अपने करियर के बारे में ब्लंडेल ने कहा कि एक ही प्रारूप का खिलाड़ी होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 में खेला था और 2023 के बाद से उन्होंने कोई वनडे मैच नहीं खेला है। जब ब्लंडेल से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह न्यूजीलैंड के लिए 50 टेस्ट मैच खेलेंगे, उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास था कि मैं न्यूजीलैंड के लिए खेलूंगा। शायद एक मैच ही खेलूं, लेकिन 50 मैच खेलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे मैं आंकड़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी