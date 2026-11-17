न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड है 'डरावना', 50 सालों में सिर्फ एक बार हुआ ऐसा
IND vs NZ Test Head to Head: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टेस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है।
भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है। भारत ने टी20 सीरीज 3-2 से जीती जबकि वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। दोनों टीमों के बीच अब गुरुवार (19 नवंबर) से दो मैचों की टेस्ट सीरीज आयोजित होगा। पहला टेस्ट वेलिंगटन के मैदान पर खेला जाना है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 का हिस्सा है। कप्तान सुभमन गिल समेत कई स्टार खिलाड़ी वनडे सीरीज बीच में जोड़कर टेस्ट की तैयारी में जुट गए थे। हालांकि, न्यूजीलैंड में भारत के लिए टेस्ट सीरीज जीतना आसान नहीं होगा। यहां टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बेहद 'डरावना' है।
पिछले 50 सालों में सिर्फ एक बार हुआ ऐसा
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 65 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारत ने इस दौरान 22 मैच जीते और न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में विजयी परचम फहराया। 27 टेस्ट ड्रॉ रहे। दोनों टीमों ने पिछले टेस्ट सीरीज 2024 में भारत में खेली थी। इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने 3-0 से भारत का सूपड़ा साफ किया था। भारत ने तब पहली बार न्यूजीलैंड के हाथों घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई थी। वहीं, भारत ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 1968 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। भारत ने पिछले 50 सालों में न्यूजीलैंड में सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है। भारत ने मार्च 2009 में न्यूजीलैंड दौरे पर हैमिल्टन में 10 विकेट से जीत हासिल की थी। इससे पहले, भारत ने जनवरी 1976 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से मात दी थी।
चार पेसर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम
कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में निश्चित रूप से चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेगी। भारतीय कप्तान ने साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फॉर्म और फिटनेस को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी खारिज कर दिया। गिल ने सीरीज शुरू होने से पहले वेलिंगटन में कहा, ''हम निश्चित रूप से चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेंगे।'' 27 वर्षीय गिल ने हाल में वनडे सीरीज के दौरान युवा तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, ''हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यह टीम के लिए अच्छी चुनौती है।'' सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय आक्रमण को मजबूती मिलेगी। सीमित ओवरों की सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भी स्पिनर कुलदीप यादव की जगह टेस्ट टीम में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय