अर्शदीप सिंह को क्यों चिढ़ाते हैं टीम के साथी खिलाड़ी? मोहम्मद सिराज के साथ पार्टनरशिप पर खुलकर बोले
अर्शदीप सिंह ने कहा है कि उन्हें 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करना पसंद है लेकिन उनके साथी खिलाड़ी कहते हैं कि वह गेंद से डरते हैं। अर्शदीप ने रविवार को 5वें वनडे में 4 गेंद में दो छक्के की मदद से 14 रन बनाए।
भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में 22 रन से मात दी। लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। वहीं आखिरी के ओवरों में स्पिनरों ने भी अपना जलवा दिखाया और न्यूजीलैंड की पारी को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए और किफायती गेंदबाजी की, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अर्शदीप ने मैच के बाद अपनी बल्लेबाजी को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने पसंद हैं। हालांकि उनकी टीम के कई खिलाड़ी मानते हैं कि वह गेंद से डरते हैं। अर्शदीप ने 5वें वनडे में 4 गेंद में 14 रन बनाए। वहीं सिराज ने 20 गेंद में नाबाद 14 रन की पारी खेली।
साथी खिलाड़ी कहते हैं कि मैं गेंद से डरता हूं
अर्शदीप सिंह ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने और मोहम्मद सिराज ने पारी के आखिर में तेजी से रन बनाने का प्लान बनाया और स्कोर को 200 के पार ले गए। उन्होंने कहा, ''11वें नंबर पर बल्लेबाजी बहुंत पसंद हैं। हालांकि कुछ साथी खिलाड़ी कहते हैं कि मैं गेंद से डरता हूं। सिराज और मैंने तेजी से रन बनाने के बारे में सोचा और सुनिश्चित किया कि हम 200 के पार पहुंच जाए, जिससे हमें गेंदबाजी के लिए सम्मानजनक स्कोर मिल सके।''
अर्शदीप ने बताया कि सिराज ने उन्हें अंतिम ओवरों में रन जोड़ने के महत्व की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा, ''आज सिराज ने मुझसे कहा कि आखिरी ओवरों में बनाए गए ये रन काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमने सुनिश्चित किया कि टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचे। हमारे दिमाग में यह बात थी कि हमने एक छोटा लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब गेंदबाजों के पास बचाव करने के लिए कुछ रन हैं। ''
हमने अपनी रणनीति नहीं छोड़ी
प्लेयर ऑफ द मैच' रहे अर्शदीप सिंह ने कहा कि कम स्कोर का बचाव करते हुए भी गेंदबाजी इकाई ने अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने कहा, ''हम लगातार वापसी करते रहे और अपनी गेंदबाजी के निर्धारित क्षेत्रों में अनुशासन बनाए रखा। जब हमें नतीजे नहीं मिल रहे थे और विकेट भी नहीं मिल रहे थे, तब भी हमने अपनी रणनीति नहीं छोड़ी। हम उसी तरह गेंदबाजी करते रहे और आखिरकार हमें उसका नतीजा मिला। हमने जीत हासिल की।''
अर्शदीप ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी उपयोगी योगदान दिया है। हालांकि, उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया कि वह बल्लेबाजी से डरते हैं। तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्हें बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ''मुझे अपनी बल्लेबाजी पसंद है। मैं हमेशा अपने लिए जगह बनाने और बड़े शॉट खेलने की कोशिश करता हूं। हालांकि, मेरी टीम के कुछ लोग कहते हैं कि मैं गेंद से डरता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश करता हूं। ''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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