वर्ल्ड कप जीतने के लिए न्यूजीलैंड ने इस धुरंधर को दी एंट्री, जानिए क्या है भारत की प्लेइंग XI?
फाइनल में न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। वहीं भारतीय टीम अपने सेम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरी है। न्यूजीलैंड ने क्या अहम बदलाव किया है और दोनों टीमों की 11 क्या है, जानिए।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दोनों टीमों की प्लेइंग XI भी सामने आ गई है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की स्थिति को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
भारतीय टीम इस मैदान पर बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर रही है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय साफ कर दिया कि वे अपनी उसी प्लेइंग XI के साथ मैदान पर उतर रहे हैं, जिसने उन्हें फाइनल तक पहुंचाया है। टीम इंडिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सूर्यकुमार ने कहा कि वे पहले बल्लेबाजी करने से खुश हैं क्योंकि बोर्ड पर रन टांगना हमेशा फायदेमंद रहता है, खासकर फाइनल जैसे बड़े मैच में।
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी अंतिम एकादश में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कप्तान मिचेल सेंटनर ने जानकारी दी कि आज के मैच में मैककोन्ची की जगह तेज गेंदबाज जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है। यह फैसला रणनीतिक माना जा रहा है, हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार एक ऑफ-स्पिनर की कमी भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाजों को फायदा पहुंचा सकती है।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी।
बता दें कि अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलेन और टिम सीफर्ट टीम के कुल रनों का लगभग 48% हिस्सा बनाते हैं, ऐसे में भारतीय गेंदबाजों, विशेषकर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर उन्हें जल्दी रोकने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे 'पिंच हिटर्स' मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं कि क्या भारत एक बार फिर विश्व विजेता बन पाएगा।
बता दें कि फाइनल मुकाबले से पहले चर्चा काफी तेज थी कि भारतीय टीम में चेंज हो सकते हैं। कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में शामिल हो सकते हैं या अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह टीम में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत सेम ही टीम के साथ मैदान पर उतरा। वहीं, न्यूजीलैंड ने एक बडा बदलाव किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।