IND Vs NZ: टी-20 में बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनेंगे सू्र्या, इतने रनों की है जरूरत
भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें टी20 मुकाबले में उनके पास इतिहास रचने का एक बड़ा सुनहरा मौका है। इस मैच में सूर्या के निशाने पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक केवल भारत के चुनिंदा दिग्गज कप्तानों के नाम ही दर्ज रहा है। यदि सूर्यकुमार यादव आज के मैच में 73 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 1000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि वह इस ऐतिहासिक मुकाम को आसानी से हासिल कर लेंगे।
कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 42 टी20 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें 39 पारियों में उन्होंने कुल 927 रन बनाए हैं। उनके नाम कप्तान के रूप में एक शानदार शतक और छह अर्धशतक दर्ज हैं। उनका उच्चतम स्कोर 100 रन रहा है। सूर्या न केवल रन बना रहे हैं, बल्कि उनका 157.65 का स्ट्राइक रेट और 27.26 का औसत यह दर्शाता है कि वे किस विस्फोटक अंदाज में टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं। अगर आज वे 73 रन बनाते हैं तो एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कप्तानों की विशेष लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।
विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाबर आजम 2642 रनों के साथ टी20 कप्तानों की सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच दूसरे स्थान पर काबिज हैं। भारतीय कप्तानों में रोहित शर्मा फिलहाल सबसे ऊपर हैं, लेकिन सूर्या जिस गति से खेल रहे हैं, वह भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आज का मुकाबला न केवल सीरीज के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सूर्या के निजी करियर के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सबकी नजरें अब सूर्या के बल्ले से निकलने वाले उन 73 रनों पर टिकी हैं जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देंगे।
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय
• रोहित शर्मा: इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 62 मैचों में 1905 रन बनाए हैं।
• विराट कोहली: दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 50 मैचों में 1570 रन बनाए हैं।
• एमएस धोनी: धोनी ने कप्तान के तौर पर 72 मैचों में 1112 रन जोड़े हैं।
• सूर्यकुमार यादव: सूर्या वर्तमान में 42 मैचों में 927 रन बना चुके हैं। उन्हें इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए केवल 73 रनों की आवश्यकता है।