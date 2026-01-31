Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz Suryakumar Yadav will become the fourth Indian to score 1000 runs as captain in T20s need 73 runs
IND Vs NZ: टी-20 में बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनेंगे सू्र्या, इतने रनों की है जरूरत

IND Vs NZ: टी-20 में बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनेंगे सू्र्या, इतने रनों की है जरूरत

संक्षेप:

कप्तान सूर्यकुमार यादव इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें टी20 मुकाबले में उनके पास इतिहास रचने का एक बड़ा सुनहरा मौका है। इस मैच में सूर्या के निशाने पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक केवल भारत के चुनिंदा दिग्गज कप्तानों के नाम ही दर्ज रहा है।

Jan 31, 2026 04:42 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें टी20 मुकाबले में उनके पास इतिहास रचने का एक बड़ा सुनहरा मौका है। इस मैच में सूर्या के निशाने पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक केवल भारत के चुनिंदा दिग्गज कप्तानों के नाम ही दर्ज रहा है। यदि सूर्यकुमार यादव आज के मैच में 73 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 1000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि वह इस ऐतिहासिक मुकाम को आसानी से हासिल कर लेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 42 टी20 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें 39 पारियों में उन्होंने कुल 927 रन बनाए हैं। उनके नाम कप्तान के रूप में एक शानदार शतक और छह अर्धशतक दर्ज हैं। उनका उच्चतम स्कोर 100 रन रहा है। सूर्या न केवल रन बना रहे हैं, बल्कि उनका 157.65 का स्ट्राइक रेट और 27.26 का औसत यह दर्शाता है कि वे किस विस्फोटक अंदाज में टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं। अगर आज वे 73 रन बनाते हैं तो एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कप्तानों की विशेष लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।

विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाबर आजम 2642 रनों के साथ टी20 कप्तानों की सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच दूसरे स्थान पर काबिज हैं। भारतीय कप्तानों में रोहित शर्मा फिलहाल सबसे ऊपर हैं, लेकिन सूर्या जिस गति से खेल रहे हैं, वह भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आज का मुकाबला न केवल सीरीज के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सूर्या के निजी करियर के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सबकी नजरें अब सूर्या के बल्ले से निकलने वाले उन 73 रनों पर टिकी हैं जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देंगे।

ये भी पढ़ें:पूरे मन से संजू सैमसन के बचाव में आए सुरेश रैना, कहा- सूर्या ने भी तो साल भर से

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

• रोहित शर्मा: इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 62 मैचों में 1905 रन बनाए हैं।

• विराट कोहली: दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 50 मैचों में 1570 रन बनाए हैं।

• एमएस धोनी: धोनी ने कप्तान के तौर पर 72 मैचों में 1112 रन जोड़े हैं।

• सूर्यकुमार यादव: सूर्या वर्तमान में 42 मैचों में 927 रन बना चुके हैं। उन्हें इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए केवल 73 रनों की आवश्यकता है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |