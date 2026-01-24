Cricket Logo
82 रनों की तूफानी पारी के पीछे पत्नी का हाथ, घर से कौन सा सीक्रेट लेकर चले थे कप्तान सुर्यकुमार यादव?

संक्षेप:

कभी-कभी जब हम घर जाते हैं तो वहां भी एक कोच बैठा होता है, जिससे आपकी शादी हुई होती है। वह मुझसे कहती रहती है कि थोड़ा समय लो, खुद को शांत रखो। उसने मुझे बहुत करीब से देखा है, इसलिए वह मेरे दिमाग को भी समझती है। मैंने उसकी बात मानी और अपनी पारी में थोड़ा समय लिया।

बीते एक साल से सूर्यकुमार यादव का बल्ला खामोश था। लगातार उन पर और उनकी फॉर्म पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। लेकिन रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सूर्यकुमार यादव का बल्ला गरजा और उन्होंने 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मैच में एक समय तक 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे सूर्यकुमार यादव ने मात्र 36 गेंदों में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यह रन बनाए।

सूर्यकुमार यादव के लिए यह मैच और ये 82 रन इसलिए भी खास रहे क्योंकि, पिछली लगातार 23 पारियों में उनके बल्ले से कोई भी अर्धशतक नहीं निकला था और कप्तान होने के नाते खराब प्रदर्शन के कारण लगातार आलोचना का शिकार होना पड़ा रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार टीम से ज्यादा उनके खुद के फॉर्म के बारे में सवाल पूछा जाता था। इन सभी सवालों का सूर्यकुमार यादव हंसकर जवाब देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन जरूर कमजोर होता रहा होगा।

खराब फॉर्म के दौरान सूर्यकुमार यादव का साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने बखूबी निभाया। मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि "कभी-कभी जब हम घर जाते हैं तो वहां भी एक कोच बैठा होता है, जिससे आपकी शादी हुई होती है। वह मुझसे कहती रहती है कि थोड़ा समय लो, खुद को शांत रखो। उसने मुझे बहुत करीब से देखा है, इसलिए वह मेरे दिमाग को भी समझती है।"

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि, "मैंने उसकी बात मानी और अपनी पारी में थोड़ा समय लिया। पिछले मैच में भी ऐसा किया और इस मैच में भी।"

सूर्यकुमार ने यह भी स्वीकार किया कि नेट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जब तक मैच में रन नहीं बनते, तब तक आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं आता। वे लोगों को लगातार बताते भी रहे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं लेकिन जब रन नहीं बनते तब आत्मविश्वास में गिरावट देखी जाती है। हालांकि, अब सूर्यकुमार यादव का जब सूर्योदय हो गया है तो लोगों को उनसे लगातार बड़ी पारियों की उम्मीद है और विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत ट्ऱॉफी उठाए यह सभी प्रशंसकों के मन में होगा।

मैच में सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 82 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने 221.62 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। सूर्यकुमार यादव की शानदार 82 रनों की पारी और ईशान किशन के ताबड़तोड़ 76 रनों की मदद से भारत ने 15.2 ओवर में 28 गेंद शेष रहते 209 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया।

