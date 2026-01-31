खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन विश्व कप में रच सकते हैं इतिहास: सुरेश रैना
2007 से 2024 तक टी-20 विश्व कप के 9 संस्करण खेले जा चुके हैं लेकिन आज तक सिर्फ एक ही भारतीय बल्लेबाज ने इस बड़े टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेलने का गौरव हासिल किया है। वह नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी-20 विश्व कप के स्टेज पर शतकीय पारी खेली है। हाल ही में सुरेश रैना ने बताया कि उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की कौन भारतीय बल्लेबाज बराबरी कर सकता है। रैना ने इस पर एक ऐसा नाम लिया है, जिस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि वे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। सुरेश रैना ने कहा है कि उनके इस खास क्लब में संजू सैमसन एंट्री कर सकते हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का मानना है कि संजू सैमसन में वह काबिलियत है कि वे 2026 के टी20 विश्व कप में एक ऐतिहासिक पारी खेल सकते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि सैमसन इस खास और प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाले अगले भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। रैना के अनुसार, सैमसन के पास न केवल बेहतरीन प्रतिभा है, बल्कि उनका खेलने का अंदाज और इरादा भी काफी आक्रामक है। उनके पास वह विस्फोटक क्षमता है जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मैच का रुख बदलने वाली पारी खेलने के लिए जरूरी होती है। रैना का मानना है कि सैमसन की बल्लेबाजी शैली उन्हें बड़े टूर्नामेंटों में सफल होने का एक बड़ा मौका देती है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रैना ने टीम के समर्थन को बेहद अहम बताया है। उनका कहना है कि यदि सैमसन को टीम का पूरा साथ मिलता है और वे सही समय पर अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो वे भारतीय टीम के लिए इतिहास दोहरा सकते हैं।
बता दें कि न्यूजीलैंड के साथ खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज में संजू बुरी तरह फेल रहे हैं। शुरुआती तीन मैचों में तो वे बुरी तरह आउट हुए। चौथे मैच में कुछ अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। अब देखना होगा कि क्या टीम मैनजमेंट संजू पर भरोसा करती है या उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला लेती है। संजू की लगातार खराब फॉर्म पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने भी सवाल उठाए हैं।