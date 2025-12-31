Cricket Logo
जानिए कब तक हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान? न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल की वापसी तय

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान शनिवार तक हो सकता है। इस सीरीज में शुभमन गिल बतौर कप्तान वापसी करेंगे, जबकि बुमराह और हार्दिक जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है।

Dec 31, 2025 09:14 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी में तीन मैचों की वनडे सीरीज होने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस सप्ताह आगामी सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर सकती है। टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर चुके हैं और टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। वह बतौर कप्तान टीम में शामिल होंगे। हालांकि स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज से आराम दिया जा सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी को पहला मुकाबला खेला जाएगा।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में चोट के कारण बाहर रहे शुभमन गिल अब पूरी तरह फिट हैं। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने टीम का नेतृत्व किया था। हालांकि शुभमन गिल की वापसी से एक बार फिर यशस्वी जायसवााल को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। टीम मैनेजमेंट फरवरी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कुछ खिलाड़ियों को आराम देने के मूड में है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार (3 जनवरी) तक टीम का ऐलान हो सकता है।

इन खिलाड़ियों को चोटों से बचाने और टी20 वर्ल्ड कप के लिए तरोताजा रखने के लिए वनडे सीरीज से दूर रखा जा सकता है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टी20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रखने के इरादे से इस सीरीज में आराम दिए जाने की संभावना है। हार्दिक पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभआई है। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में दिखेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था, जहां दिग्गजों ने खूब रन बटोरे।

ये भी पढ़ें:2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच, भारत से आगे सिर्फ ये देश; पाक भी मौजूद

ऋषभ पंत की खराब फॉर्म और वनडे में उनके संघर्ष को देखते हुए चयनकर्ता ईशान किशन को बैकअप विकेटकीपर के रूप में मौका दे सकते हैं। किशन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी की है। अय्यर की फिटनेस अभी भी एक पहेली बनी हुई है। यदि वे फिट नहीं होते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में होगा। तीसरा वनडे 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा।

