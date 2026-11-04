शुभमन गिल ने रोहित की फील्डिंग की तारीफ की, जीत के बाद गेंदबाजों और फील्डरों की पीठ थपथपाई
शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के रन आउट के प्रयास की तारीफ की है। उन्होंने गेंदबाजों और फील्डरों के प्रदर्शन को सराहते हुए जीत को पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन का नतीजा बताया।
भारत ने बुधवार को बारिश बाधित पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 56 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारतीय कप्तान ने गेंदबाजों और फील्डरों की तारीफ करते हुए रोहित शर्मा के उस प्रयास का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने अपने सटीक थ्रो से डेरिल मिचेल को रन आउट करवाया। जोकि भारत के लिए हमेशा खतरा बनते हैं। शुभमन गिल का मानना है कि ये जीत पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है।
शुभमन गिल ने मैच जीतने के बाद भारत की फील्डिंग और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर कहा, ''मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने काफी अच्छा काम किया था। और मेरा मानना है कि फील्डिंग में भी हमने काफी अच्छा किया था। रोहित भाई ने जो रन आउट किया, मुझे लगता है कि उसने मैच का रुख बदला। मुझे लगता है कि वो साझेदारी (मिचेल और फिलिप्स) हमने भारत में देखी है और उन दोनों भारत में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बहुत ही शानदार टीम प्रदर्शन रहा।"
कोहली ने खेली दमदार पारी
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की 74 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत ने बुधवार को बारिश से प्रभावित पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। यह 50 ओवर के प्रारूप में कोहली का 80वां अर्धशतक था। बारिश के कारण खेल दो बार रोकना पड़ा, जिसके बाद डीएलएस (डकवर्थ लुईस पद्धति) के अंतर्गत भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके जवाब में कोहली और शुभमन गिल (37 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की शानदार साझेदारी कर भारत की जीत सुनिश्चित की। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जल्दी गिरने के कारण भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसने 22.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में 185 रनों पर समेट दिया। अर्शदीप ने चार, बरार ने तीन और कंबोज ने दो विकेट झटके। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सीफर्ट ने सर्वाधिक 38 रन बनाए जबकि 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चार छक्कों की मदद से 34 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन का योगदान दिया।
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