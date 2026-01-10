Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी तकदीर में जो लिखा है...

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने पर शुममन गिल ने चुप्पी तोड़ी है। भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले कहा कि किस्मत में जो होगा, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता।

Jan 10, 2026 03:01 pm ISTMd.Akram वडोदरा, भाषा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और जब भी मौका मिलेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे। गिल को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया लेकिन 26 साल का यह खिलाड़ी खेल के दो अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भारत का नेतृत्व करता रहेगा। गिल ने भारत के लिए 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 869 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का रहा है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती वनडे से पहले गिल ने कहा, ‘‘मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना है। मेरी तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। एक खिलाड़ी हमेशा यह मानता है कि वह देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। चयनकर्ताओं ने अपना निर्णय लिया है। मैं हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं, इससे जीवन आसान हो जाता है।’ भारत टी20 विश्व कप से पहले तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलेगा। विश्व कप की शुरुआत सात फरवरी से होगी। गिल ने कहा, “जब हमने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेले थे तब मेरा डेब्यू हुआ था और मैं हमेशा उस दिन को संजोकर रखता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी प्रारूप को आसान नहीं मानना चाहिए। अगर आप देखें, तो भारतीय टीम ने 2011 के बाद कोई वनडे विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में कोई भी प्रारूप आसान नहीं होता और इसके लिए बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है।’’ गिल ने कहा कि उन्हें पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट और उसके बाद की वनडे सीरीज छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगी गर्दन की चोट के कारण उन्हें दो दिन अस्पताल में रहना पड़ा।

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘किसी मैच को छोड़कर टीम को खेलते हुए देखना कभी आसान नहीं होता। कप्तान के रूप में बहुत कुछ करना होता है, आपको गति बनानी होती है और उसी पर निर्माण करना होता है।” गिल ने प्रारूपों के बीच बदलाव के समय तैयारी के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “पिछली दो टेस्ट सीरीज में हमारे पास पर्याप्त तैयारी का समय नहीं था। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतते, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज सीरीज से पहले पर्याप्त समय नहीं था। सफेद गेंद से लाल गेंद की तैयारी के लिए समय मिलना अच्छा है।”

