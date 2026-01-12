Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Shreyas Iyer praised Virat Kohli, saying Whatever is said about him is not enough
IND vs NZ: विराट कोहली की तारीफ में बोले श्रेयस अय्यर- जो भी कहा जाए वो कम है

IND vs NZ: विराट कोहली की तारीफ में बोले श्रेयस अय्यर- जो भी कहा जाए वो कम है

संक्षेप:

श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के हीरो किंग कोहली की शान में कसीदे पढ़े हैं। मैच के बाद अय्यर ने कहा कि उनकी पारी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। वह ये कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं।

Jan 12, 2026 04:38 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के हीरो किंग कोहली की शान में कसीदे पढ़े हैं। विराट कोहली ने वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में 93 रन की जबरदस्त पारी खेलकर भारत को 301 रनों का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। श्रेयस अय्यर ने 49 रन की पारी खेली। मैच के बाद अय्यर ने कहा कि उनकी पारी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीसीसीआई की तरफ से जारी वीडियो में विराट कोहली को लेकर अय्यर कहते हैं, 'हम उनकी पारी के बारे में जो भी कहते हैं, वो कम ही होगा। हम पिछले कई सालों से ये देखते आए हैं और वह इसे निरंतरता के साथ करते आए हैं। जिस तरह से वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गेंदबाजों पर हावी होते हैं, वह महफिल लूटते हैं।'

हम उनकी पारी के बारे में जो भी कहते हैं, वो कम ही होगा। हम पिछले कई सालों से ये देखते आए हैं और वह इसे निरंतरता के साथ करते आए हैं। जिस तरह से वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं, गेंदबाजों पर हावी होते हैं, वह महफिल लूटते हैं।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली को पठान ने दिया 'VCK' का नया नाम, बताया क्यों हैं इतने कंसिस्टेंट

चोट की वजह से लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर अर्धशतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए लेकिन टीम की जीत से वह उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, ‘सीरीज की शानदार शुरुआत। अंतराल के बाद टीम में आना इस स्क्वाड का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात हर किसी के साथ इस ड्रेसिंग रूम को शेयर करना है। मैं इसे कुछ समय से मिस कर रहा था लेकिन मैं खुश हूं कि मैं वापस आ गया हूं।’

ये भी पढ़ें:उनके लिए ये रूटीन…विराट कोहली पर फिदा शास्त्री, गिल के लिए बताया ब्लूप्रिंट

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की बात करें तो विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली। वह शतक से सिर्फ 7 रन से चूक गए लेकिन इस पारी के दौरान वह कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। कोहली अब कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही हैं। कोहली ने सबसे तेजी से 28 हजार रन बनाए हैं। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 557 मैच में 52.66 की औसत से 28,068 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 84 शतक और 146 अर्धशतक जड़े हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Virat Kohli Shreyas Iyer India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |