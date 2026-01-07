श्रेयस अय्यर पूरी तरह हुए फिट, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए मिली हरी झंड़ी

संक्षेप: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उत्कृष्टता केंद्र से फिटनेस मंजूरी मिल गई है और अब वह आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। श्रेयस अय्यर को फिट घोषित किया गया है। श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में बतौर कप्तान 82 रन की शानदार पारी खेली। अय्यर ने 53 गेंद की पारी में 10 चौके और तीन छक्के जड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित की।

श्रेयस अय्यर के 8 जनवरी को मुंबई और पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले में खेलने की उम्मीद है, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर उनके फिटनेस की घोषणा हो सकती है। हालांकि बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की मेडिकल टीम श्रेयस की रिकवरी और मैच फिटनेस से संतुष्ट है और उन्हें आगामी सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया है।

श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी पर 82 रन की शानदार पारी से मुंबई ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश को सात रन से हराकर ग्रुप-सी से विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद से उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेली थी और वह दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी भारतीय दल का हिस्सा भी नहीं थे। अय्यर को सीओई से सशर्त विजय हजारे ट्रॉफी के अगले राउंड में खेलने की अनुमति मिली है और वह 6 जनवरी को मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आए। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान कैच लेते समय उन्हें ‘स्प्लीन’ (तिल्ली) में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वडोदरा में वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज के बाकी दो मैच राजकोट और इंदौर में क्रमशः 14 और 18 जनवरी को खेले जाएंगे।

