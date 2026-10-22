हाईस्कोरिंग मुकाबले में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? सबसे ज्यादा रन बनाकर भी फिलिप्स रह गए पीछे

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में दमदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 33 गेंद में 67 रन बनाए।

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे का शानदार आगाज किया है। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने दमदार पारी खेलते हुए 82 रन बनाए, वहीं भारत की ओर से संजू सैमसन का बल्ला गरजा, उन्होंने 67 रन की पारी खेली। इन दोनों पारियों ने मैच का रुख बदला। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 मैच में बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में दो गेंद रहते मैच अपने नाम किया। भारत की टी20 इंटरनेशनल में ये सबसे सफल रन चेज है।

संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 33 गेंद में 67 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और चार छक्के लगाए। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारत को 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 35 गेंद में 93 रन की साझेदारी हुई। सैमसन के अलावा न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने भी अपनी टीम के लिए दमदार पारी खेली। उन्होंने 40 गेंद में 8 चौके और तीन छक्के की मदद से 82 रन की पारी खेली।

नमन धीर ने आखिरी ओवरों में मचाया धमाल भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 226 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है। भारत ने 19.4 ओवर में छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सैमसन ने 33 गेंदों में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 67 रन बनाने के अलावा अभिषेक के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की।

अभिषेक ने 12 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदों में 42 रन की पारी खेलकर मध्यक्रम को संभाला। उन्होंने अक्षर पटेल (14 गेंदों में 24 रन) के साथ 24 गेंदों में 45 रन की साझेदारी कर भारत की मैच में वापसी कराई। आखिरी ओवरों में नमन धीर ने 15 गेंदों में नाबाद 42 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम प्रबंधन के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने अय्यर के साथ छठे विकेट के लिए 23 गेंदों में 43 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल ब्रेसवेल और कप्तान मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट लिए।