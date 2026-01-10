संजू सैमसन बने युवराज सिंह के नए 'स्टूडेंट', T20 World cup से पहले दिग्गज से लिया बैटिंग टिप्स

संक्षेप: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह दिग्गज युवराज सिंह से बल्लेबाजी के खास गुर सीखते दिख रहे हैं। युवराज सिंह ने इससे पहले शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं को तराशा है, जो आज भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी जमकर तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह बैटिंग टिप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले युवराज सिंह की अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेनिंग करने की तस्वीरें भी सामने आई थी और वह युवराज की मदद से अब भारतीय टी20 टीम के अहम सदस्य बन गए हैं।

युवराज सिंह ने भारत के मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की भी काफी मदद की। टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह से बल्लेबाजी की खास टिप्स ली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि संजू सैमसन नेट प्रैक्टिस के दौरान युवराज सिंह के साथ गंभीरता से बात कर रहे हैं और उनके बताए फुटवर्क तथा अन्य तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं।

पिछला साल संजू सैमसन के लिए प्रदर्शन के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन विश्व कप स्क्वॉड में वह अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। संजू सैमसन फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। माना जा रहा है कि शुभमन गिल की चोट और टीम संयोजन को देखते हुए सैमसन, अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।