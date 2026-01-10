Cricket Logo
संजू सैमसन बने युवराज सिंह के नए 'स्टूडेंट', T20 World cup से पहले दिग्गज से लिया बैटिंग टिप्स

संक्षेप:

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह दिग्गज युवराज सिंह से बल्लेबाजी के खास गुर सीखते दिख रहे हैं। युवराज सिंह ने इससे पहले शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं को तराशा है, जो आज भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं।

Jan 10, 2026 03:08 pm IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी जमकर तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह बैटिंग टिप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले युवराज सिंह की अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेनिंग करने की तस्वीरें भी सामने आई थी और वह युवराज की मदद से अब भारतीय टी20 टीम के अहम सदस्य बन गए हैं।

युवराज सिंह ने भारत के मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की भी काफी मदद की। टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह से बल्लेबाजी की खास टिप्स ली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि संजू सैमसन नेट प्रैक्टिस के दौरान युवराज सिंह के साथ गंभीरता से बात कर रहे हैं और उनके बताए फुटवर्क तथा अन्य तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं।

पिछला साल संजू सैमसन के लिए प्रदर्शन के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन विश्व कप स्क्वॉड में वह अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। संजू सैमसन फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। माना जा रहा है कि शुभमन गिल की चोट और टीम संयोजन को देखते हुए सैमसन, अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज अब शुभमन गिल के टीम से बाहर होने के बाद आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि इससे बल्लेबाजी क्रम में एक जगह खाली हो गई है। केरल का यह स्टार 2024 में 12 पारियों में 436 रन बनाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी था। गिल के सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी के बाद वह बल्लेबाजी क्रम में नीचे चला गया। टीम प्रबंधन ने जितेश शर्मा को निचले क्रम में उपयोगिता के कारण पसंद किया था जिससे सैमसन के मौके सीमित हो गए थे। अब सैमसन वही करना चाहेंगे जो वह सबसे अच्छा करते हैं यानी रन बनाना। भले ही उन्हें एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए कहा जाए और विकेटकीपिंग शायद इशान किशन को मिले।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
