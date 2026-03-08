होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
संजू सैमसन ने फाइनल में कर दिखाया कमाल, कोहली-अफरीदी के क्लब में मारी एंट्री

Mar 08, 2026 08:18 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
संजू सैमसन रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अर्धशतक लगाकर विराट कोहली और शाहिद अफरीदी के क्लब में शामिल हो गए हैं। वह टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए हैं।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन ने जारी टी20 विश्व कप में लगातार मैचों में तीन अर्धशतकीय पारी खेली। संजू ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इसकेसाथ ही वह टी20 विश्व कप के एक संस्करण में सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ये कारनामा चुके हैं।

कोहली-अफरीदी के क्लब में एंट्री

संजू सैमसन टी20 विश्व कप में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 42 गेंद में 89 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और सात छक्के लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी संजू के बल्ले से खूब रन निकले हैं। संजू सैमसन 33 गेंद में अर्धशतक पूरा करने के साथ ही टी20 विश्व कप में सेमीफाइल और फाइनल में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले तीसरे बैटर बने हैं। इससे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने 2009 में सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं भारत के दिग्गज विराट कोहली ने 2014 में खेले गए टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल और फिर फाइनल में अर्धशतक बनाया था।

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने टी20 विश्व कप 2009 में सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 34 गेंद में 51 रन बनाए थे। वहीं फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अफरीदी ने 40 गेंद में 54 रन बनाए थे। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने 2014 में सेमीफाइनल में अफ्रीका के खिलाफ 44 गेंद में नाबाद 72 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। वहीं फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 58 गेंद में 77 रन की पारी खेली थी।

सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 46 गेंद में 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे। संजू ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 8 छक्के लगाए। जेमी नीशम ने उन्हें आउट किया।

