रोहित-कोहली और अय्यर 0 पर आउट, शर्मनाक रिकॉर्ड्स की बौछार; भारतीय ODI क्रिकेट में हुआ पहली बार

IND vs NZ चौथे वनडे में भारत के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ा। 334 रन चेज करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए।

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 334 रनों का मुश्किल टारगेट रखा है। उम्मीद थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों के रहते भारत इस रनचेज में न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देगा। हालांकि मैट हेनरी ने एक अलग ही कहानी लिख दी। इस स्कोर का पीछा करने उतरी रोहित शर्मा और रुतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी को हेनरी ने एक ही गेंद क्रीज पर टिकने दिया। पारी की पहली गेंद पर हेनरी ने रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर आउट किया। इसके बाद नंबर-3 पर उतरे विराट कोहली ने 3 गेंदें तो संभलकर खेली, मगर चौथी गेंद पर वह भी गच्चा खा गए। हेनरी की अंदर आती गेंद को कोहली समझ नहीं पाए और गेंद थोड़ी नीचे भी रह गई थी। नंबर-4 पर उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर भी अगली गेंद पर LBW आउट हो गए। ऑन फील्ड अंपायर ने अय्यर को आउट नहीं दिया था, मगर न्यूजीलैंड ने DRS का इस्तेमाल कर अंपायर के फैसले को पलटा। पहले ओवर में 3 विकेट खोने के बाद भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया ने बोर्ड पर बिना एक भी रन गंवाए पहले ही ओवर में 3 विकेट गंवा दिए हो। पाकिस्तान के साथ ऐसा दो बार तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा 1-1 बार हो चुका है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह ऐसी मात्र 5वीं घटना है।

ODI में बिना कोई रन बनाए पहले तीन विकेट गंवाने वाली टीमें

PAK vs NZ, एजबेस्टन, CWC 1983

PAK vs SA, लाहौर, 1997

BAN vs SL, पीटरमैरिट्ज़बर्ग, CWC 2003

AUS vs BAN, मीरपुर, 2026

IND vs NZ, माउंट माउंगानुई, 2026

श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में पहली बार वनडे टीम की कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर के नाम भी शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले 29वें कप्तान है, मगर उनसे पहले कभी कोई कप्तान डेब्यू मैच में 0 पर आउट नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर कप्तानी के डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने वाले पहला भारतीय बन गए हैं, यह गोल्डन डक था।

रोहित शर्मा पहली बार गोल्ड डक पर आउट रोहित शर्मा बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए हैं। जी हां, इससे पहले उनके करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ, वहीं इस सीरीज में यह उनका 3 पारियों में दूसरा डक है। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग पारी की पहली गेंद पर 3-3 बार आउट हो चुके हैं।

ODI पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज

सौरव गांगुली (तीन बार)

वीरेंद्र सहवाग (तीन बार)

सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, क्रिस श्रीकांत, मनोज प्रभाकर, रोहित शर्मा - एक-एक बार

1983 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हुआ ऐसा यह दूसरी बार है जब भारत ने ODI में अपने पहले चार विकेट 10 रन से कम पर गंवाए हैं। 1983 के मशहूर WC मैच में भी वे इसी तरह 9/4 पर सिमट गए थे, जब ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टुनब्रिज वेल्स में खेला गया था।