काइल जैमीसन ने वनडे में रोहित शर्मा शर्मा को कर रखा है परेशान, चौथी बार बनाया अपना शिकार
काइल जैमीसन ने जारी वनडे सीरीज में दूसरी बार रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया है। वनडे में रोहित को जैमीसन ने चार बार पवेलियन का रास्ता भेजा है।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं। वेलिंगटन में दूसरे वनडे में सलामी बल्लेबाज रोहित ने 28 गेंद में 23 रन की पारी खेली। वह भारतीय पारी के दौरान तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि एक बार फिर वह सीरीज में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन का शिकार बने। वनडे में जैमीसन के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। सात पारियों में वह चार बार काइल के ओवर में आउट हुए हैं। भारत ने शनिवार को न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया। टीम के लिए गुरनूर बराड़ ने चार विकेट चटकाए।
वनडे में रोहित को कई बार आउट करने वाले गेंदबाज
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को वनडे में सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के एजलो मैथ्यूज के नाम है। उन्होंने रोहित को वनडे में सात बार आउट किया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टिम साउदी हैं, जिन्होंने 6 बार रोहित का शिकार किया है। अफ्रीका के मोर्न मोर्कल ने 5 बार सलामी बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है, जबकि कागिसो रबाडा ने रोहित को 5 बार आउट किया। काइल जैमीसन अब 4 या उससे अधिक बार रोहित को आउट करने वाले 13वें गेंदबाज बन गए हैं। मोर्कल ने इस सीरीज में दूसरी बार और कुल चार बार रोहित को पवेलियन भेजा है।
न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जैमीसन ने रोहित को वनडे में काफी परेशान किया है। हालांकि भारतीय बल्लेबाज ने उनके खिलाफ रन भी बटोरे हैं। रोहित और जैमीसन का वनडे में सात बार आमना-सामना हुआ है। रोहित ने काइल के खिलाफ सात पारियों में 96 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन बनाए हैं और चार बार आउट किया है। उनका औसत 17.25 का रहा है। काइल ने रोहित को हर बार पारी के शुरुआत के 10 ओवर में ही आउट किया है। रबाडा और साउदी ने इस दौरान 5-5 बार रोहित को आउट किया है।
सितारों से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की शुरूआती नाकामी के बाद के एल राहुल की संयमित पारी के दम पर भारत ने वर्षाबाधित दूसरे वनडे में शनिवार को न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हरा दिया। अब भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जायेगा। जीत के लिये 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में सात विकेट 113 रन पर गंवा दिये थे जब बारिश शुरू हो गई । उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर भारत को 109 रन की जरूरत थी। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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