रोहित शर्मा 3 साल बाद वनडे में जीरो पर हुए आउट, काइल जैमीसन के खिलाफ बल्ला हो जाता है शांत
रोहित शर्मा तीन साल में पहली बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वह बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 गेंद खेलने के बाद रन नहीं बना सके। रोहित इससे पहले 2023 में जीरो पर आउट हुए थे।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। ऑकलैंड में पहले वनडे मैच में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। काइल जैमीसन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोहित पिछले कुछ मैचों से अच्छी फॉर्म में हैं लेकिन ऑकलैंड में उनका बल्ला नहीं चला। रोहित 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। वह करीब तीन साल बाद वनडे में जीरो पर आउट हुए हैं। काइल जैमीसन ने उन्हें आउट किया, जिनके खिलाफ वनडे में उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है।
2023 वर्ल्ड कप के दौरान जीरो पर हुए थे आउट
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा लंबे समय बाद वनडे में अपना खाता नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में वह 6 गेंद खेलकर जीरो पर हुए आउट हुए। इससे पहले वर्ल्ड कप 2023 में वह खाता नहीं खोल पाए थे। उन्होंने 39 पारियों में ये शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं बनाया था। रोहित पिछली बार 7 अक्टूबर, 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में खाता नहीं खोल सके थे। हालांकि इसके बाद रोहित ने दमदार प्रदर्शन किया और पंच शतक लगा चुके हैं।
काइल जैमीसन ने तीसरी बार किया आउट
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। वनडे में 6 पारियों में दोनों का आमना-सामना हुआ है, जहां जैमीसन ने तीन बार रोहित को आउट किया। रोहित ने जैमीसन के खिलाफ 6 पारियों में 71 गेंद खेलते हुए 48 रन बनाए हैं लेकिन तीन बार वह पवेलियन भी लौटे हैं।
तेज गेंदबाजों के कमाल और विराट कोहली की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की मदद से भारत ने बुधवार को बारिश से प्रभावित पहले मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्वति से पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (70 रन देकर चार विकेट), गुरनूर बराड़ (44 रन देकर तीन) और अंशुल कंबोज (10 ओवर में 22 रन देकर दो) ने मिलकर नौ विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में में 185 रन पर ढेर कर दिया।
यह 50 ओवर के प्रारूप में कोहली का 80वां अर्धशतक था। यह अर्धशतक उनके 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले बना। बारिश के कारण खेल दो बार रोकना पड़ा जिसके बाद डीएलएस (डकवर्थ लुईस पद्धति) के अंतर्गत भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके जवाब में कोहली और शुभमन गिल (37 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की शानदार साझेदारी कर भारत की जीत सुनिश्चित की। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जल्दी गिरने के कारण भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसने 22.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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