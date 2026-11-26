न्यूजीलैंड दौरे पर ऋषभ पंत ने खेला लोकल मैच, 21 गेंद में ठोक दिए 54 रन; देखिए वीडियो
ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले हेगले ओवल में एक लोकल मैच खेला, जिसमें उन्होंने 21 गेंद में 54 रन बनाए। दोनों टीम के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दमदार शतक लगाया था। वह जारी सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने वेलिंगटन में खेले गए पहले मुकाबले में 153 गेंद में 128 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। वहीं दूसरे मुकाबले से पहले पंत न्यूजीलैंड में एक लोकल मैच में खेलते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। इस ड्रॉ मुकाबले से दोनों टीमों को 4-4 अंक मिले।
29 वर्षीय ऋषभ पंत बुधवार को 'ओपन हाउस स्विंगर्स' टीम के सदस्यों से मिले। इस दौरान उन्होंने हेगले पार्क में खेले जा रहे 'लास्ट मैन स्टैंड्स' मुकाबले में हिस्सा लिया। यह टीम 'द चोजन वन्स' के खिलाफ खेल रही थी और यह मुकाबला हेगले ओवल के ठीक बगल में हो रहा था। इस मैच में पंत ने 21 गेंद में 54 रन की पारी खेली। मोहम्मद सफी ने पंत के इस मुकाबले के खेलने के पीछे की वजह बताई है।
ओपन हाउस स्विंगर्स टीम के सदस्य मोहम्मद सफी ने न्यूजीलैंड हेराल्ड को बताया कि उन्होंने पंत को सेंट्रल क्राइस्टचर्च में इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए देखा और फिर उनसे बात करने के साथ-साथ मैच खेलने का ऑफर दिया। सफी ने कहा, "मैंने ऋषभ को इलेक्ट्रिक बाइक पर घूमते देखा। मैं उनके पास गया और उन्हें रोका, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हमारी टीम से क्रिकेट खेलेंगे? उन्होंने कहा, 'ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ खेलने आऊंगा।' इसके बाद वह बल्लेबाजी करने उतरे और कई शानदार छक्के जड़े।"
भारत ने बनाए थे 720 रन
भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन पर घोषित की थी और 352 रन की बढ़त हासिल की थी। हालाँकि, न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में काफी दृढ़ संकल्प दिखाया, 120 ओवर तक बल्लेबाजी की और भारत को जीत से वंचित करने के लिए पांच विकेट पर 239 रन बनाए। ड्रा के कारण भारत को शुरुआती टेस्ट से चार अंक और 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में 50 प्रतिशत अंक मिले, जिससे वह स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहा। न्यूजीलैंड 66.67 अंक प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।
क्राइस्टचर्च में जीत से भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, जबकि एक और ड्रॉ का मतलब उस अभियान में और अंक कम हो जाएंगे जहां हर परिणाम मायने रखता है। दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक हेग्ले ओवल में खेला जाएगा, जिसका खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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