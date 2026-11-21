ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन नाबाद 55 रन की पारी खेली।

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बैटिंग करने के दौरान थोड़ा अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने पारी की शुरुआत से ही बड़े या जोखिम वाले शॉट खेलने की बजाए एक या दो रन दौड़कर बनाते हुए दिखे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना गियर बदला और दनादन चौके छक्के लगाए। शुरुआत में संभलकर खेलने वाले पंत ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार किए। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 55 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक पूरा किया, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे किए 3000 रन ऋषभ पंत ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कीपर हैं। पंत को पहले मैच के दौरान 3000 रन तक पहुंचने के लिए 52 रनों की जरूरत थी। उन्होंने 55वीं गेंद पर ये उपलब्धि हासिल की। पंत ने पहली पारी में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अंत तक टिक रहे और तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर 62 गेंद में 55 रन बनाकर नाबाद हैं। इसके साथ ही पंत टीम के कप्तान शुभमन गिल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं।

न्यूजीलैंड के पहली पारी के 368 रनों के जवाब में भारत ने शानदार बल्लेबाजी की और दूसरे तथा तीसरे सत्र में मेजबान टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने एक अहम साझेदारी करके भारत की मजबूत वापसी की नींव रखी। पडिक्कल ने संयम के साथ 53 रन बनाए, जबकि राहुल ने 290 गेंदों पर 136 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें नौ चौके और दो छक्के शामिल थे।

भारत की स्थिति को मजबूत करने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में पडिक्कल का योगदान अहम रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार विकेट लेने के लिए संघर्ष करते रहे। गिल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उनका बखूबी साथ दिया; उन्होंने स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया और खराब गेंदों पर कड़े प्रहार किए। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और भारत 350 रनों के पार पहुंच गया।