IND vs NZ तीसरे वनडे पर भी बारिश का खतरा, हैमिल्टन में ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है। ऑकलैंड और वेलिंगटन में आयोजित मैच बारिश से प्रभावित रहे। अब हैमिल्टन में तीसरा वनडे पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार (10 नवंबर) को हैमिल्टन में तीसरा वनडे खेला जाएगा। तीसरे वनडे से पहले एक बार फिर बारिश, पिच को लेकर अनश्चितता का माहौल बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हैमिल्टन में बारिश हुई थी और सोमवार तथा मंगलवार को भी बारिश होने आसार है। सेडन पार्क के हेड ग्राउंड्समैन कार्ल जॉनसन मैच के लिए मैदान तैयार करने में व्यस्त हैं। आउटफील्ड पर एक बड़ी मशीन चल रही है। जॉनसन बताते हैं कि इसे 'वर्टी-ड्रेन' कहा जाता है। इसमें लगे नुकीले हिस्से आउटफील्ड में छेद करते हैं, जिससे हवा का संचार बेहतर होता है और बारिश होने पर पानी जल्दी निकल जाता है। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड में नवंबर की शुरुआत असामान्य रूप से बारिश वाली रही है।

पिच तैयार करने के लिए बहुत कम समय बचा जॉनसन के अनुसार, वनडे सीरीज में अब तक पिचें जिस तरह का बर्ताव कर रही हैं, उसके पीछे शायद यही सबसे बड़ा कारण है। वनडे सीरीज से पहले हुई टी20 सीरीज में ऑकलैंड और वेलिंगटन में बहुत तेजी से रन बने थे। ईडन पार्क में न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड 259 रन बनाए थे, जबकि भारत ने हैमिल्टन स्टेडियम में 199 रनों का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया था। लेकिन पहले दो वनडे मैचों में जो न केवल उन्हीं मैदानों पर खेले गए बल्कि उन्हीं पिचों पर भी हुए, तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा। दोनों ही बार न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 41 ओवर भी नहीं टिक पाई। इन पिचों पर गेंद सीम हो रही थी और काफी तेज, कभी-कभी असमान उछाल देखने को मिल रहा था। जॉनसन का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से ग्राउंड स्टाफ के पास वनडे मैचों से पहले पिच तैयार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें तैयारियों में तेजी लानी पड़ी है और पिच को लंबे समय तक कवर के नीचे रखना पड़ा है। उन्होंने बताया कि कोशिश ऐसी पिच तैयार करने की है जो पूरे 100 ओवर तक एक जैसी रहे और जिसमें सीम मूवमेंट कम से कम हो, लेकिन मौसम के अनिश्चित होने की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया है।

'जब पिच को कवर के नीचे रखा जाता है तो...' जॉनसन ने कहा, “पिछले कुछ दिनों से न्यूजीलैंड में काफी बारिश हो रही है, कल भी यहां काफी बारिश हुई, जिससे हमारा कुछ समय बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी हम पिच तैयार करने में कामयाब रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, और मैच से दो दिन पहले का समय है। कल के लिए मौसम का पूर्वानुमान कुछ खास नहीं है और मैच के दिन का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए हम पिच तैयार करने का काम जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पिच को कवर के नीचे रखा जाता है तो उसमें थोड़ी नमी आ जाती है। सच कहूं तो देशभर में बाकी लोगों के लिए भी मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कल शायद आधा दिन ही काम हो पाए। हो सकता है कि सुबह का समय ठीक रहे, लेकिन दोपहर में बारिश की वजह से काम रुक जाए। मैच के दिन भी मौसम काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है।”