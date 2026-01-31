Cricket Logo
IND vs NZ: ईशान किशन की वापसी, हार्दिक को आराम; तिरुवनंतपुरम टी20 में होंगे 2 बड़े बदलाव

संक्षेप:

IND vs NZ Probable Playing XI 5th T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। इस मैच में भारतीय प्लेइंग XI में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

Jan 31, 2026 11:13 am IST
IND vs NZ Probable Playing XI 5th T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच आज यानी शनिवार, 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नजरें एक बार फिर खिलाड़ियों को रोटेट करने पर होगी। पांचवें टी20 में भारतीय प्लेइंग XI में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं। ईशान किशन और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हो सकती है। ईशान किशन चोट के चलते पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, वहीं अक्षर पटेल पहले टी20 के बाद से ही प्लेइंग XI से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यह दोनों खिलाड़ी किसकी जगह आएंगे।

हार्दिक पांड्या को मिल सकता है आराम

लगातार चार टी20 मैच खेलने वाले हार्दिक पांड्या को पांचवें टी20 में आराम दिया जा सकता है। हार्दिक पांड्या पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में दबाव रहता है। हालांकि पिछले टी20 में उन्हें बॉलिंग से आराम दिया गया था, मगर आगामी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उनका वर्कलोड मैनज करने के चलते आराम दे सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह अक्षर पटेल ले सकते हैं, जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी अपना योगदान दे सकते हैं।

ईशान किशन किसकी जगह लेंगे?

पिछले मैच में भारत 6 गेंदबाजों के साथ उतरा था, यह एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। ऐसे में जब ईशान किशन पांचवें टी20 में वापसी करेंगे तो एक बॉलर कम हो सकता है। अक्षर पटेल सीधा-सीधा हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर रहे हैं तो हर्षित राणा या फिर कुलदीप यादव में से किसी एक का पत्ता कट सकता है। ईशान किशन के आने से भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी।

इंडिया संभावित प्लेइंग XI- संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

