अक्षर पटेल हो सकते हैं बाहर, ईशान किशन के पास ज्यादा मौके नहीं; दूसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI

संक्षेप: IND vs NZ Predicted Playing XI 2nd T20I- अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें रिकवर होने का समय ज्यादा नहीं मिला है, ऐसे में आज का मैच वह मिस कर सकते हैं।

IND vs NZ Predicted Playing XI 2nd T20I- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आज भारत अपनी बढ़त दोगुना करना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड की नजरें सीरीज में वापसी करने पर होगी। टीम इंडिया के सामने इस मैच से पहले एक बड़ी मुश्किल खड़ी है, अक्षर पटेल चोट के चलते दूसरे टी20 से बाहर हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर टी20 के दौरान उनके हाथ में चोट लगी थी, जिस वजह से उन्होंने अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं किए थे।

पहले और दूसरे टी20 के बीच ज्यादा गैप नहीं था, इस वजह से अक्षर पटेल को रिकवर होने के लिए प्रयाप्त समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अगर वह आज का मैच मिस करते हैं उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है।

कुलदीप यादव अक्षर पटेल को रिप्लेस करने के प्रबल दावेदार हैं, हालांकि उनकी टीम में एंट्री से भारतीय टीम की बैटिंग डेप्थ पर असर पड़ेगा। गौतम गंभीर हरफनमौलाओं को ज्यादा तवज्जों देते हैं।

इस सीरीज में अक्षर पटेल के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर हो सकते थे, जो बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी गहराई दे सकते थे, मगर वह भी चोट के चलते बाहर हैं। ऐसे में भारत को रिस्क लेना होगा।

इसके अलावा एक बार फिर नजर ईशान किशन पर रहेगी। तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में उन्हें पहले टी20 में मौका मिला, मगर वह इसका फायदा नहीं उठा सकते। बता दें, तिलक वर्मा पहले तीन टी20 से ही बाहर हुए हैं। वह आखिरी दो मुकाबलों के लिए वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अब ईशान किशन के पास वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा मौके नहीं रह गए हैं।