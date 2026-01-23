Cricket Logo
अक्षर पटेल हो सकते हैं बाहर, ईशान किशन के पास ज्यादा मौके नहीं; दूसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ Predicted Playing XI 2nd T20I- अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें रिकवर होने का समय ज्यादा नहीं मिला है, ऐसे में आज का मैच वह मिस कर सकते हैं।

Jan 23, 2026 01:16 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs NZ Predicted Playing XI 2nd T20I- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच 48 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। आज भारत अपनी बढ़त दोगुना करना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड की नजरें सीरीज में वापसी करने पर होगी। टीम इंडिया के सामने इस मैच से पहले एक बड़ी मुश्किल खड़ी है, अक्षर पटेल चोट के चलते दूसरे टी20 से बाहर हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर टी20 के दौरान उनके हाथ में चोट लगी थी, जिस वजह से उन्होंने अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं किए थे।

पहले और दूसरे टी20 के बीच ज्यादा गैप नहीं था, इस वजह से अक्षर पटेल को रिकवर होने के लिए प्रयाप्त समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अगर वह आज का मैच मिस करते हैं उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है।

कुलदीप यादव अक्षर पटेल को रिप्लेस करने के प्रबल दावेदार हैं, हालांकि उनकी टीम में एंट्री से भारतीय टीम की बैटिंग डेप्थ पर असर पड़ेगा। गौतम गंभीर हरफनमौलाओं को ज्यादा तवज्जों देते हैं।

इस सीरीज में अक्षर पटेल के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर हो सकते थे, जो बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी गहराई दे सकते थे, मगर वह भी चोट के चलते बाहर हैं। ऐसे में भारत को रिस्क लेना होगा।

इसके अलावा एक बार फिर नजर ईशान किशन पर रहेगी। तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में उन्हें पहले टी20 में मौका मिला, मगर वह इसका फायदा नहीं उठा सकते। बता दें, तिलक वर्मा पहले तीन टी20 से ही बाहर हुए हैं। वह आखिरी दो मुकाबलों के लिए वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अब ईशान किशन के पास वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा मौके नहीं रह गए हैं।

भारतीय संभावित XI- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
