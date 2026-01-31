Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ Pitch Report 5th T20I Greenfield International Stadium Thiruvananthapuram T20I Record Highest Score Toss Time
IND vs NZ Pitch Report, 5th T20I: तिरुवनंतपुरम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

IND vs NZ Pitch Report, 5th T20I: तिरुवनंतपुरम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

संक्षेप:

IND vs NZ Pitch Report 5th T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। यह संजू सैमसन का होम ग्राउंड है, वह नीली जर्सी में पहली बार यहां खेलेंगे।

Jan 31, 2026 06:47 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs NZ Pitch Report 5th T20I: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों चौथे टी20 में हार का सामना करना पड़ा था। भारत पिछले मुकाबले में एक्सपेरिमेंट के मूड में था, टीम 6 गेंदबाजों का एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहती थी, मगर यह दांव उनपर भारी पड़ गया। आज के मुकाबले में ईशान किशन और अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। ऐसे में भारतीय टीम में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। टीम इंडिया की नजरें टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी टी20 मैच जीतने पर होगी। आईए एक नजर तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं।

तिरुवनंतपुरम IND vs NZ पिच रिपोर्ट

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच अब तक यहां खेले गए चार मेंस T20I मैचों में मिली-जुली रही है। भारत ने यहां खेले गए पिछले दो T20I मैच जीते हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जिसमें उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया और उसे डिफेंड किया, और दूसरा उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने विपक्षी टीम को 106 रन पर ऑल आउट करके मैच जीत लिया था। हालांकि, इस सीरीज में देश भर के मैदानों पर लगातार अच्छी पिचें देखने को मिली हैं और अगर हमें तिरुवनंतपुरम में भी वैसी ही पिच न मिले तो यह थोड़ी हैरानी की बात होगी।

पिछले मैच के बाद, न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा था कि वह फाइनल T20I के लिए "एक और सपाट पिच और छोटा ग्राउंड" होने की उम्मीद कर रहे हैं, और शायद वैसा ही होने वाला है। इस मैच के लिए सेंटर पिच तैयार कर ली गई है, और यह उन जगहों में से एक है जहां पिचें दिखने में जितनी लगती हैं, उससे बेहतर खेलती हैं। पिछली बार जब भारत यहां खेला था, तो उन्होंने 235 रन बनाए थे।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम T20I रिकॉर्ड

मैच- 4

होम टीम द्वारा जीते गए मैच- 3 (75.00%)

टूरिंग टीम द्वारा जीते गए मैच- 1 (25.00%)

पहले बैटिंग करके जीते गए मैच- 2 (50.00%)

चेज करते हुए जीते गए मैच- 2 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 2 (50.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 2 (50.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 235/4

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 173/2

प्रति विकेट औसत रन- 25.88

प्रति ओवर औसत रन- 8.49

पहले बैटिंग करने का औसत स्कोर- 145

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्क्वॉड

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन

