IND vs NZ Pitch Report 4th T20I: ऑकलैंड की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? कितने बजे होगा टॉस

IND vs NZ चौथा टी20 आज ऑकलैंड में खेला जाना है। सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर भारत ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, आज टीम इंडिया की नजरें मेजबानों के खिलाफ जीत का चौका लगाने पर होगी।

IND vs NZ पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जाना है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज के पहले 3 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है, आज भारत मेजबानों के खिलाफ जीत का चौका लगाना चाहेगा। पहले तीन टी20 में भारतीय गेंदबाजी भले ही फीकी नजर आई हो, मगर बल्लेबाजों ने कहर बरपाया है। अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 में वेलिंग्टन में तूफानी शतक ठोका था, वहीं वैभव सूर्यवंशी के आने से टॉप ऑर्डर में एक और तूफानी बल्लेबाज की एंट्री हुई है। हालांकि आज के मैच में कन्फर्म नहीं है कि वैभव खेलेंगे या नहीं। दरअसल, ईशान किशन चोटिल होने की वजह से पिछले दो मुकाबले नहीं खेले और उनकी जगह ही 15 साल के इस खिलाड़ी को मौका मिला था। अब रिपोर्ट्स हैं कि ईशान किशन फिट हो गए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग XI से पत्ता कट सकता है। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे टी20 की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-

ईडन पार्क में सीधी बाउंड्री इतनी छोटी हैं कि वे ICC की जरूरतों (पिच के सेंटर से कम से कम 59.43 मीटर) को पूरा नहीं करतीं। लेकिन उन जरूरतों के आने से पहले यह एक मौजूदा जगह थी, इसलिए इसे छूट मिली हुई है। तो, इस जगह पर एक और हाईस्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। मैच के दौरान मौसम ठीक रहने की उम्मीद है। यह 2018 में 245 रनों का टारगेट चेज हुआ था, जिससे साफ होता है कि इस मैदान पर भी कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। टॉस जीतने वाली टीम यहां भी पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी।

ऑकलैंड स्टेडियम टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड मैच- 33

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 16 (48.48%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 16 (48.48%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 12 (36.36%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 20 (60.61%)

बिना नतीजे वाले मैच 1 (3.03%)

हाईेस्ट स्कोर0 245/5

लोएस्ट स्कोर- 76

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 245/5

एवरेज रन पर विकेट- 24.05

एवरेज रन पर ओवर- 8.94

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 167

IND vs NZ संभावित XI भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह/मयंक यादव