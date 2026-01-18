Cricket Logo
IND vs NZ Pitch Report, 3rd ODI: इंदौर की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

संक्षेप:

IND vs NZ Pitch Report 3rd ODI- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज इंदौर में खेला जाना है। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।

Jan 18, 2026 08:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs NZ Pitch Report 3rd ODI- इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी रविवार, 18 जनवरी को खेला जाना है। India vs New Zealand तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच 4 विकेट से जीतकर भारत ने जोरदार आगाज किया था, मगर दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की टीम ने जोरदार वापसी की। डेरिल मिशेल के शतक के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज में रोमांच का तड़का लगाया था। आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। तो आईए ऐसे में एक नजर भारत बनाम न्यूजीलैंड पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs NZ पिच रिपोर्ट

होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां की समान उछाल वाली पिच और छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को खूब रास आती है। ऐसे में आज फैंस एक हाईस्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, यह वही मैदान है जिस पर वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। आज के मुकाबले में भी दोनों टीमों की ओर से कई शतक दिख सकते हैं। आखिरी बार टीम इंडिया ने इस मैदान पर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था, जहां शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शतक जड़े थे और भारत ने 399 रन बोर्ड पर लगाए थे। टीम इंडिया यह मैच 99 रन से जीती थी। आज भी टॉस जीतने वाले कप्तान की नजरें पहले बैटिंग करने पर होगी।

इंदौर होलकर स्टेडियम ODI आंकड़े

मैच- 7

होम टीम द्वारा जीते गए मैच- 7 (100.00%)

टूरिंग टीम द्वारा जीते गए मैच 0 (0.00%)

पहले बैटिंग करके जीते गए मैच- 5 (71.43%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 2 (28.57%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 4 (57.14%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 3 (42.86%)

हाईएस्ट स्कोर- 418/5

लोएस्ट स्कोर- 217

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 294/5

प्रति विकेट औसत रन- 37.34

प्रति ओवर औसत रन- 6.31

पहले बैटिंग करने का औसत स्कोर- 332

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्क्वॉड

भारत टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल(c), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल(w), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आयुष बडोनी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल

न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे(w), माइकल ब्रेसवेल(c), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन, माइकल रे

